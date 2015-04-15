Вывез с кондитерской фабрики полную машину конфет и шоколадок

Экипаж вневедомственной охраны в Ишиме патрулировал город. Осматривая территорию, прилегающую к фабрике кондитерских изделий, полицейские заметили припаркованный неподалеку подозрительный автомобиль. Сидящий в нем мужчина занервничал при виде стражей порядка и попытался спешно уехать.
«Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспортное средство. Они обнаружили в салоне и багажнике крупную партию кондитерских изделий. В ходе проверки выяснилось, что владелец авто является работником фабрики, однако конфеты и шоколадные плитки он пытался вывезти с территории без законных на то оснований», — рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области.
Сумма ущерба могла составить 5,5 тысяч рублей. Сейчас похищенные сладости изъяты и возвращены законному владельцу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).