Вывез с кондитерской фабрики полную машину конфет и шоколадок

«Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспортное средство. Они обнаружили в салоне и багажнике крупную партию кондитерских изделий. В ходе проверки выяснилось, что владелец авто является работником фабрики, однако конфеты и шоколадные плитки он пытался вывезти с территории без законных на то оснований», — рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области.