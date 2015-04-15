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Вывез с кондитерской фабрики полную машину конфет и шоколадок

15 апреля 2015, 15:07
В Ишиме сотрудник местной кондитерской фабрики украл конфет и шоколадок на общую сумму 5,5 тысяч рублей. Крупную партию сладостей мужчина пытался вывезти на своем автомобиле, но его задержали сотрудники полиции.

Экипаж вневедомственной охраны в Ишиме патрулировал город. Осматривая территорию, прилегающую к фабрике кондитерских изделий, полицейские заметили припаркованный неподалеку подозрительный автомобиль. Сидящий в нем мужчина занервничал при виде стражей порядка и попытался спешно уехать.

«Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспортное средство. Они обнаружили в салоне и багажнике крупную партию кондитерских изделий. В ходе проверки выяснилось, что владелец авто является работником фабрики, однако конфеты и шоколадные плитки он пытался вывезти с территории без законных на то оснований», — рассказали в пресс-службе ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области.

Сумма ущерба могла составить 5,5 тысяч рублей. Сейчас похищенные сладости изъяты и возвращены законному владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

#Новости#Кражи#Тюменская область#Таня#Общество
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