В средней школе № 13 разрушается наружная стена

«В настоящее время специалисты Тюменской государственной архитектурно-строительной академии совместно с представителями администрации города ведут обследование технических конструкций здания для оценки ситуации и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации», — сообщает пресс-служба департамента образования администрации города Тюмени.
Для обеспечения безопасности учебного процесса школьные занятия с 1 по 4 класс с 16 апреля будут проходить в детско-юношеском центре «Гайдаровец», а старшеклассники продолжат учебу в двухэтажном корпусе школы № 13.
Дозвониться до директора школы пока не удалось. Но сотрудник школы, пожелавший остаться неизвестным, заверил, что «все хорошо, будет проведен плановый ремонт учреждения».
Фото: tm13.shkola.hc.ru