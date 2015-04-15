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В средней школе № 13 разрушается наружная стена

15 апреля 2015, 13:15
В средней школе № 13 по улице Игримская, 30 в Тюмени произошли локальные разрушения наружной версты. Дети временно будут учиться в другом месте.
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Тюмень

«В настоящее время специалисты Тюменской государственной архитектурно-строительной академии совместно с представителями администрации города ведут обследование технических конструкций здания для оценки ситуации и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации», — сообщает пресс-служба департамента образования администрации города Тюмени.

Для обеспечения безопасности учебного процесса школьные занятия с 1 по 4 класс с 16 апреля будут проходить в детско-юношеском центре «Гайдаровец», а старшеклассники продолжат учебу в двухэтажном корпусе школы № 13.

Дозвониться до директора школы пока не удалось. Но сотрудник школы, пожелавший остаться неизвестным, заверил, что «все хорошо, будет проведен плановый ремонт учреждения».

Фото: tm13.shkola.hc.ru

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