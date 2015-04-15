В области количество резюме растет быстрее, чем число вакансий

«Тенденция замедления темпов роста вакансий и увеличения числа резюме, которую мы наблюдаем еще с прошлого года, в 2015 году не только продолжилась, но и укрепилась. Количество вакансий в первом квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшилось на 4%, а количество резюме выросло на 66%. Если мы посмотрим на структуру вакансий, то увидим, что сейчас 34% всех вакансий в Тюменской области относится к сфере продаж (в прошлом году доля „продаж“ составляла 27%). Это показатель не столько роста сферы продаж, сколько уменьшения вакансий в других сферах, — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова. — В конце 2014 -начале 2015 года работодатели смотрели на рынок труда более оптимистично. Тогда сокращать персонал планировали около 20% уральских компаний, а еще четверть говорили о возможности увеличения штата. Теперь же мы видим, что если компании и не сокращают персонал, то практически не расширяют штат, подбирая сотрудников на замену или на основные направления работы компании. Для соискателей это означает, что найти работу становится сложнее. Сейчас в Тюменской области на одну вакансию приходится более 7 резюме, это говорит о том, что конкуренция за рабочие места повысилась, найти работу стало сложнее. Но вакансий по-прежнему достаточно. Только в Тюмени работодатели публикуют на hh.ru около 1 500 вакансий ежемесячно».