В области количество резюме растет быстрее, чем число вакансий

Как сообщает Служба исследований HeadHunter, количество резюме также продолжает расти, и темпы роста резюме в несколько раз превышают темпы роста вакансий. За год (март 2015 по отношению к марту 2014) количество резюме в Тюменской области увеличилось на 66%.
• ТОП-5 отраслей с самым большим количеством вакансий в Тюменской области:
«Продажи» — 34% (27% в первом квартале 2014) «Строительство/Недвижимость» — 12% (6%)
«Банки/Инвестиции/Лизинг» — 9% (9%)
«Начало карьеры/Студенты» — 8% (3%)
«Производство» — 8% (7%) «IT/Телеком» — 7% (5%)
За год ТОП-5 сфер с самым большим количеством вакансий в Тюменской области практически не изменился. Единственное, что в ТОП-5 отраслей с самым большим количеством вакансий вошла сфера «Начало карьеры/Студенты», которая предполагает вакансии не только для молодых специалистов, но и те позиции, где не требуется опыт работы. В прошлом году эта сфера входила только в ТОП-10.
• ТОП-5 сфер с самым большим количеством резюме в Тюменской области:
«Продажи»- 15%
«Начало карьеры/Студенты» — 14%
«Бухгалтерия» — 8%
«Строительство/Недвижимость» — 7%
«Производство» — 7%
«Добыча сырья» — 7%
За год увеличилось количество вакансий в строительной сфере, безопасности, для молодых специалистов и специалистов без опыт работы, бухгалтеров и финансовых специалистов, а также в сфере управления персоналом.
Больше всего уменьшилось количество вакансий в таких сферах, как: «Искусство/Развлечения/Масс-медиа», «Банки/Инвестиции», «Закупки», «Добыча сырья», «Производство» и «Страхование».
В первом квартале 2015 года составил 7,6 (т. е. на одну вакансию приходится чуть больше 7 резюме). Это выше оптимального уровня для рынка (оптимально, когда на одну вакансию приходится 5–6 резюме, тогда работодателям есть из кого выбрать, а соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии).
Самыми «дефицитными» в 2015 стали — медики и фармацевты, сервисные и технические специалисты, рабочий персонал, специалисты по маркетингу и рекламе и специалисты по продажам. А вот самая большая конкуренция за вакансии среди соискателей в таких сферах как — бухгалтерия и финансы, молодые специалисты и специалисты без опыта работы, добыча сырья, закупки и юристы.
Средняя заработная плата, которую предлагают сейчас работодатели в Тюмени, составляет 35 000 рублей, соискатели также в среднем рассчитывают на 33 000 рублей.
«Тенденция замедления темпов роста вакансий и увеличения числа резюме, которую мы наблюдаем еще с прошлого года, в 2015 году не только продолжилась, но и укрепилась. Количество вакансий в первом квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшилось на 4%, а количество резюме выросло на 66%. Если мы посмотрим на структуру вакансий, то увидим, что сейчас 34% всех вакансий в Тюменской области относится к сфере продаж (в прошлом году доля „продаж“ составляла 27%). Это показатель не столько роста сферы продаж, сколько уменьшения вакансий в других сферах, — комментирует директор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова. — В конце 2014 -начале 2015 года работодатели смотрели на рынок труда более оптимистично. Тогда сокращать персонал планировали около 20% уральских компаний, а еще четверть говорили о возможности увеличения штата. Теперь же мы видим, что если компании и не сокращают персонал, то практически не расширяют штат, подбирая сотрудников на замену или на основные направления работы компании. Для соискателей это означает, что найти работу становится сложнее. Сейчас в Тюменской области на одну вакансию приходится более 7 резюме, это говорит о том, что конкуренция за рабочие места повысилась, найти работу стало сложнее. Но вакансий по-прежнему достаточно. Только в Тюмени работодатели публикуют на hh.ru около 1 500 вакансий ежемесячно».
Фото: rostov.1gs.ru