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Полицейским предлагают штрафовать курильщиков на месте нарушения

15 апреля 2015, 10:21
В Общественной палате России обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением инициировать изменение Административного кодекса для того, чтобы полицейские могли штрафовать граждан на месте за нарушение правил курения.
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Тюмень

Полицейские, по мнению Чугунова, зачастую не обращают внимание на мелкие правонарушения, включая курение и употребление спиртных напитков в общественных местах. «Из-за непростой процедуры оформления штрафа они предпочитают просто закрыть на них глаза, не заниматься бумажной работой», — говорится в обращении члена ОП к Колокольцеву. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».

Как считает Чугунов, реализация инициативы позволит не водить курильщиков в полицию, что сэкономит время и сбережет нервы как полицейских, так и самих нарушителей. В частности, по его мнению, достаточно сфотографировать курильщика и его паспорт и занести данные в программу, аналогичную системе видеофиксации нарушений ПДД. Для этого автор инициативы предлагает оснастить полицейских специальным оборудованием с соответствующим программным обеспечением.

Штрафы курильщикам Чугунов предлагает рассылать автоматически по той же системе, которая действует для водителей, нарушивших правила дорожного движения.

В ближайшее время, как ожидается, в Общественной палате РФ пройдут слушания по инициативе Чугунова. В МВД пообещали рассмотреть письмо члена ОП в «соответствии с действующим законодательством установленным порядком».

С 1 июня 2014 года в России запрещено курение в заведениях общепита, поездах дальнего следования и на железнодорожных платформах, кроме того наложены дополнительные ограничения на продажу табака. В 2013 году курить запретили в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, аэропортах, санаториях и на спортивных объектах.

Фото: megion.net

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