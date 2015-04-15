Полицейским предлагают штрафовать курильщиков на месте нарушения

Полицейские, по мнению Чугунова, зачастую не обращают внимание на мелкие правонарушения, включая курение и употребление спиртных напитков в общественных местах. «Из-за непростой процедуры оформления штрафа они предпочитают просто закрыть на них глаза, не заниматься бумажной работой», — говорится в обращении члена ОП к Колокольцеву. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
Как считает Чугунов, реализация инициативы позволит не водить курильщиков в полицию, что сэкономит время и сбережет нервы как полицейских, так и самих нарушителей. В частности, по его мнению, достаточно сфотографировать курильщика и его паспорт и занести данные в программу, аналогичную системе видеофиксации нарушений ПДД. Для этого автор инициативы предлагает оснастить полицейских специальным оборудованием с соответствующим программным обеспечением.
Штрафы курильщикам Чугунов предлагает рассылать автоматически по той же системе, которая действует для водителей, нарушивших правила дорожного движения.
В ближайшее время, как ожидается, в Общественной палате РФ пройдут слушания по инициативе Чугунова. В МВД пообещали рассмотреть письмо члена ОП в «соответствии с действующим законодательством установленным порядком».
С 1 июня 2014 года в России запрещено курение в заведениях общепита, поездах дальнего следования и на железнодорожных платформах, кроме того наложены дополнительные ограничения на продажу табака. В 2013 году курить запретили в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, аэропортах, санаториях и на спортивных объектах.
Фото: megion.net