Полицейским предлагают штрафовать курильщиков на месте нарушения

Как считает Чугунов, реализация инициативы позволит не водить курильщиков в полицию, что сэкономит время и сбережет нервы как полицейских, так и самих нарушителей. В частности, по его мнению, достаточно сфотографировать курильщика и его паспорт и занести данные в программу, аналогичную системе видеофиксации нарушений ПДД. Для этого автор инициативы предлагает оснастить полицейских специальным оборудованием с соответствующим программным обеспечением.