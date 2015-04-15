102 день рождения отмечает долгожительница Тюмени

Ирина Степановна растила детей одна, днем работала скотницей, а по ночам вязала шарфы, носки, свитера. «У нас было полторы сотки земли, ничего не посадишь, и одна корова. Молока попьем на ночь и спать. Голод был сильный. Потом в 14 лет брат пошел на работу помощником сапожника, а мы две девочки были еще совсем маленькими», — рассказывает дочь Ирины Степановны Галина.