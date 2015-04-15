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102 день рождения отмечает долгожительница Тюмени

15 апреля 2015, 13:16
Сегодня свой 102 день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Ирина Степановна Саранчина.
Сюжет
Тюмень

Она родилась в маленькой деревне Берлибаши Кайбижского района республики Татарстан. Окончив три класса, Ирина Степановна устроилась на работу в совхоз помощницей вязальщицы. В 1933 году вышла замуж, переехала с мужем в Тюменский район, в село Червишево. В семье родилось трое детей. 22 июня 1941 года страшное известие обрушилось на Советский Союз — началась Великая Отечественная война. Мужа забрали на фронт, через год он пропал без вести.

Ирина Степановна растила детей одна, днем работала скотницей, а по ночам вязала шарфы, носки, свитера. «У нас было полторы сотки земли, ничего не посадишь, и одна корова. Молока попьем на ночь и спать. Голод был сильный. Потом в 14 лет брат пошел на работу помощником сапожника, а мы две девочки были еще совсем маленькими», — рассказывает дочь Ирины Степановны Галина.

После войны Ирина Степановна переехала с детьми в Тюмень, устроилась на сетевязальную фабрику, на которой проработала 20 лет. В 1953 году вышла на пенсию, но еще в течение семи лет продолжала работать на фабрике.

Ирина Степановна награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В окружении дочерей, трех внуков, четырех правнуков и праправнуков живет и здравствует. А также, как отмечают близкие, сохраняет позитивный настрой. От всей души поздравляем Ирину Степановну со 102-м Днем рождения! Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни и оставаться примером и гордостью для своих родных, близких и подрастающего поколения!

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