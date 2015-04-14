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10-летний Паша найден живым и невредимым

14 апреля 2015, 21:51
Сотрудники тюменской полиции нашли 10-летнего Пашу Е., который ушел из дома несколько дней назад. Мальчик жив и невредим.
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Дети

Сотрудники тюменской полиции нашли 10-летнего Пашу Е., который ушел из дома несколько дней назад. Мальчик жив и невредим.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из домов в районе Дома Обороны. По предварительным данным, преступлений в отношении Паши не совершалось, состояние его здоровья удовлетворительное.

О том, что пропавший юный тюменец найден живым и невредимым, сообщили также и в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Там отметили, что в настоящее время следователем выясняются причины и условия, способствовавшие самовольному уходу ребенка из дома.

Других подробностей представители правоохранительных органов не сообщают.

#Новости#Дети#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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