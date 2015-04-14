10-летний Паша найден живым и невредимым

О том, что пропавший юный тюменец найден живым и невредимым, сообщили также и в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Там отметили, что в настоящее время следователем выясняются причины и условия, способствовавшие самовольному уходу ребенка из дома.