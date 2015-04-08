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Тюменцам старше 70 лет проведут бесплатную оценку имущества

8 апреля 2015, 09:17
Тюменское региональное отделение Российского общества оценщиков предлагает ветеранам ВОВ и труженикам тыла бесплатное проведения оценки имущества. Акция «Я помню, я горжусь» проходит до 31 декабря 2015 года.
Сюжет
Тюмень

В рамках проведения акции «Я помню, я горжусь» любой гражданин РФ старше 70 лет может получить бесплатно услуги по проведению оценки своего имущества.

Действие акции не распространяется на получение экспертизы в ЭС РОО. В зависимости от сложности работы, оценщики могут отказать в проведении бесплатной оценки.

Акция не распространяется на проведение оценки имущественных комплексов предприятий, бизнеса, некотируемых акций и т.п.

Информация обо всех выполненных работах и имена исполнителей будут размещены на сайте www.tmnroo.ru в разделе благодарностей ТРО РОО.

Распределение заявок и поиск исполнителя соответствующего профиля будет осуществлять исполнительная дирекция Тюменского регионального отделения РОО.

Дополнительную информацию по условиям проведения акции можно узнать по телефону (3452) 550–190.

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