Тюменцам старше 70 лет проведут бесплатную оценку имущества

В рамках проведения акции «Я помню, я горжусь» любой гражданин РФ старше 70 лет может получить бесплатно услуги по проведению оценки своего имущества.
Действие акции не распространяется на получение экспертизы в ЭС РОО. В зависимости от сложности работы, оценщики могут отказать в проведении бесплатной оценки.
Акция не распространяется на проведение оценки имущественных комплексов предприятий, бизнеса, некотируемых акций и т.п.
Информация обо всех выполненных работах и имена исполнителей будут размещены на сайте www.tmnroo.ru в разделе благодарностей ТРО РОО.
Распределение заявок и поиск исполнителя соответствующего профиля будет осуществлять исполнительная дирекция Тюменского регионального отделения РОО.
Дополнительную информацию по условиям проведения акции можно узнать по телефону (3452) 550–190.