Шипулин и Гараничев названы лучшими биатлонистами сезона

Антон Шипулин борьбой за Большой хрустальный глобус значительно увеличил свои очки (1850), чем окончательно убил интригу о победителе еще по ходу сезона. Евгений Гараничев также практически весь сезон не уступал лидерство конкурентам, набрав по итогам сезона 1515 очков. А вот борьба за третье место сохранялась до самого национального первенства в «Жемчужине Сибири». Долгое время замыкал тройку лидеров еще один представитель Центра спортивной подготовки Тюменской области Тимофей Лапшин, однако, серебряной медалью в масс-старте в итоге его сместил петербуржец Алексей Слепов. У Лапшина по итогам сезона — 1208 очков, у Слепова на два больше.