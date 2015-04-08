Шипулин и Гараничев названы лучшими биатлонистами сезона

Антон Шипулин борьбой за Большой хрустальный глобус значительно увеличил свои очки (1850), чем окончательно убил интригу о победителе еще по ходу сезона. Евгений Гараничев также практически весь сезон не уступал лидерство конкурентам, набрав по итогам сезона 1515 очков. А вот борьба за третье место сохранялась до самого национального первенства в «Жемчужине Сибири». Долгое время замыкал тройку лидеров еще один представитель Центра спортивной подготовки Тюменской области Тимофей Лапшин, однако, серебряной медалью в масс-старте в итоге его сместил петербуржец Алексей Слепов. У Лапшина по итогам сезона — 1208 очков, у Слепова на два больше.
В женском биатлоне Дарья Виролайнен также добилась лидерства в самом конце сезона, заработав 222 балла по итогам выступления в Тюмени. Для Екатерины Глазыриной концовка сезона оказалась не такой яркой. Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова не досчиталась очков в начале сезона, а потому смогла побороться лишь за третье место с другой представительницей ХМАО Екатериной Шумиловой. Лучшей из тюменских биатлонисток стала Ирина Трусова, которая выиграла Кубок России, и тем самым завоевала место в национальной сборной. Она заняла шестую строчку в рейтинге сезона.
Юниорский биатлон принес первое место в рейтинге еще одной тюменке — Виктории Сливко, лучшим юниором назван Эдуард Латыпов из Башкортостана.
Рейтинг Союза биатлонистов России составляется на протяжении всего биатлонного сезона. При начислении очков спортсменам эксперты оценивают конкуренцию на соревнованиях, уровень плотности результатов и на основе этих двух показателей выстроили шкалу, позволяющую сопоставлять разные категории соревнований. Ежегодно шкала пересматривается и при необходимости в неё вносятся изменения. В этом сезоне в зачёт рейтинга впервые учитывались масштабные всероссийские и межрегиональные соревнования, а по итогам сезона считались очки 20 вместо 15 результатов, при этом в обязательном порядке три лучших гонки в рамках чемпионата России.
Рейтинг СБР наряду с зачетом Кубка России, разумеется, влияет на попадание того или иного спортсмена в команду на централизованную подготовку. Победитель Кубка России, входящий в ТОП-10 рейтинга, получает право тренироваться в составе национальной сборной. В этом году этот критерий выполнила тюменка Ирина Трусова. Таким образом, СБР стремится поддержать престиж внутрироссийских соревнований и сравнить уровень подготовки спортсменов, выступающих на национальных и международных турнирах.