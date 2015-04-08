Начинающий водитель устроила ДТП с маршруткой на Олимпийской

Два случая с пострадавшими пенсионерами-пешеходами произошли в тюменских дворах. 80-летний мужчина был задет автомобилем Toyota во дворе одного из домов по улице Шиллера, в результате чего упал и получил перелом лодыжки. 42-летняя женщина-водитель, по ее словам, видела пенсионера, посигналила ему, но не остановилась и по касательной зацепила пожилого человека бампером. Очевидно, пострадавший не услышал автомобильного сигнала.