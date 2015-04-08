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Начинающий водитель устроила ДТП с маршруткой на Олимпийской

8 апреля 2015, 11:36
Четыре дорожно-транспортных происшествия произошли вчера, 7 апреля, на дорогах Тюмени. Пострадали четыре человека, включая одного пожилого пассажира автобуса и двоих пешеходов.

Авария, в которой пострадал 81-летний пенсионер, произошла на улице Олимпийская в районе дома № 10. 19-летняя девушка за рулем «Лады» попыталась сделать разворот из второго ряда, столкнувшись в результате с маршрутным такси Peugeot, которое двигалось по крайнему левому ряду. Пожилой пассажир маршрутки упал в салоне, получив перелом ребер и ушиб лица. Стаж водителя «Лады» составляет всего полгода, сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области.

Два случая с пострадавшими пенсионерами-пешеходами произошли в тюменских дворах. 80-летний мужчина был задет автомобилем Toyota во дворе одного из домов по улице Шиллера, в результате чего упал и получил перелом лодыжки. 42-летняя женщина-водитель, по ее словам, видела пенсионера, посигналила ему, но не остановилась и по касательной зацепила пожилого человека бампером. Очевидно, пострадавший не услышал автомобильного сигнала.

Другой случай произошел в районе Дома Обороны во дворе дома № 75 по улице Ямской. 77-летняя пенсионерка была сбита автомобилем Nissan, который двигался задним ходом. Женщина получила вывих плеча.

В центре города, неподалеку от гостиницы «Восток», столкнулись Toyota и ВАЗ-21140. 45-летняя водитель иномарки пыталась повернуть там, где разрешено движение только в прямом направлении, нарушив требование дорожного знака. В ДТП пострадал 27-летний водитель «Лады». У молодого человека сотрясение головного мозга и ушибы.

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