Крымчане и тюменцы обменяются опытом в развитии туризма

В ходе работы экспозиции крымской делегации будут организованы так называемые «Дни Республики Крым», сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Также гости примут участие в мастер-классах от Школы гостеприимства и бизнеса «Знай наших», на заседаниях «круглых столов» с представителями профсоюзов и предприятий туриндустрии региона обсудят возможности отдыха и оздоровления тюменцев в Крыму, а жителей республики в Тюменской области.
В рамках официальных мероприятий — встреча крымской делегации с директором департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области Вадимом Шумковым, а также подписание договора о взаимном сотрудничестве двух регионов.
Неофициальная часть включает экскурсию по вечерней Тюмени, посещение дома Григория Распутина в селе Покровском, а также знаменитых тюменских минеральных источников.