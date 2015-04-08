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Крымчане и тюменцы обменяются опытом в развитии туризма

8 апреля 2015, 13:26
Делегация Республики Крым посетит Тюменскую область в целях ознакомления с туристским потенциалом региона. Кроме того крымчане представят собственную индустрию путешествий в ходе выставки «Туризм. Спорт. Отдых — 2015», которая будет проходить в Выставочном зале «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12) 9–11 апреля.
Сюжет
Туризм

В ходе работы экспозиции крымской делегации будут организованы так называемые «Дни Республики Крым», сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Также гости примут участие в мастер-классах от Школы гостеприимства и бизнеса «Знай наших», на заседаниях «круглых столов» с представителями профсоюзов и предприятий туриндустрии региона обсудят возможности отдыха и оздоровления тюменцев в Крыму, а жителей республики в Тюменской области.

В рамках официальных мероприятий — встреча крымской делегации с директором департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области Вадимом Шумковым, а также подписание договора о взаимном сотрудничестве двух регионов.

Неофициальная часть включает экскурсию по вечерней Тюмени, посещение дома Григория Распутина в селе Покровском, а также знаменитых тюменских минеральных источников.

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