Крымчане и тюменцы обменяются опытом в развитии туризма

В ходе работы экспозиции крымской делегации будут организованы так называемые «Дни Республики Крым», сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Также гости примут участие в мастер-классах от Школы гостеприимства и бизнеса «Знай наших», на заседаниях «круглых столов» с представителями профсоюзов и предприятий туриндустрии региона обсудят возможности отдыха и оздоровления тюменцев в Крыму, а жителей республики в Тюменской области.