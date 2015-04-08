Контрафактное молоко будут отслеживать с помощью электроники

Необходимость внедрения системы ветсертификации очевидна. В традиционном виде она перестала обеспечивать в необходимой мере выполнение обеих основных задач ветеринарной сертификации — обеспечение прослеживаемости животных и продукции животного происхождения и подтверждения безопасности подконтрольных товаров.
На сегодняшний день ситуация в сфере обеспечения пищевой безопасности остается напряженной, в том числе проблема актуальна для Тюменского региона. Проблема обусловлена наличием границы Тюменской области с Казахстаном. Так, территориальным Управлением Россельхознадзора на границе РФ был пресечен ввоз контрафактной продукции общим весом около 250 тонн. По данным Роспотребнадзора, порядка 50 % молочной продукции на рынке России — контрафакт. При этом «увидеть» и отследить передвижение такой продукции практически невозможно. Товары, запрещенные к ввозу в Россию, до сих пор можно обнаружить на прилавках магазинов, сообщает Россельхознадзор.
Работа в системе электронной ветеринарной сертификации позволит автоматизировать, упорядочить и систематизировать юридически значимые действия в области ветеринарного надзора. А значит, сведет к минимуму ввоз контрафактной продукции на территорию региона и в целом минимизирует передвижение фальсификатов на рынке пищевых продуктов.
По итогам совещания Управлению ветеринарии Тюменской области и ветеринарным Службам субъектов ХМАО и ЯНАО поручено обеспечить максимальное включение сведений в реестр. Результаты работы по поставленным задачам планируется обсудить в августе текущего года.