Контрафактное молоко будут отслеживать с помощью электроники

На сегодняшний день ситуация в сфере обеспечения пищевой безопасности остается напряженной, в том числе проблема актуальна для Тюменского региона. Проблема обусловлена наличием границы Тюменской области с Казахстаном. Так, территориальным Управлением Россельхознадзора на границе РФ был пресечен ввоз контрафактной продукции общим весом около 250 тонн. По данным Роспотребнадзора, порядка 50 % молочной продукции на рынке России — контрафакт. При этом «увидеть» и отследить передвижение такой продукции практически невозможно. Товары, запрещенные к ввозу в Россию, до сих пор можно обнаружить на прилавках магазинов, сообщает Россельхознадзор.