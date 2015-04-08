Хозяин собаки заплатит более 45 тысяч рублей укушенному пенсионеру

Днем 12 сентября 2013 в поселке Московский 66-летний пенсионер шел со своей дачи на автобусную остановку. Путь его пролегал мимо строившегося дома. С территории стройки выбежала огромная лохматая собака и покусала пожилого человека за левую руку и ногу. Хозяин оттащил своего пса от потерпевшего.