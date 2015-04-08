Хозяин собаки заплатит более 45 тысяч рублей укушенному пенсионеру

Тюменский пенсионер, которого покусала собака, получит 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, хозяин агрессивного животного вернет пожилому человеку деньги, потраченные на лечение.
Днем 12 сентября 2013 в поселке Московский 66-летний пенсионер шел со своей дачи на автобусную остановку. Путь его пролегал мимо строившегося дома. С территории стройки выбежала огромная лохматая собака и покусала пожилого человека за левую руку и ногу. Хозяин оттащил своего пса от потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, пожилой человек вынужден был обратиться за медицинской помощью и проходить лечение, неся материальные затраты. В декабре 2013 года пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального и материального вреда.
Калининский районный суд г. Тюмени, рассмотрев дело, взыскал с ответчика в пользу истца 40000 рублей в счет возмещения морального вреда и 6962 рубля в счет возмещения расходов на лечение, а всего 46962 рубля.