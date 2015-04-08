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Хозяин собаки заплатит более 45 тысяч рублей укушенному пенсионеру

8 апреля 2015, 13:05
Тюменский пенсионер, которого покусала собака, получит 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, хозяин агрессивного животного вернет пожилому человеку деньги, потраченные на лечение.
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Тюмень

Тюменский пенсионер, которого покусала собака, получит 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, хозяин агрессивного животного вернет пожилому человеку деньги, потраченные на лечение.

Днем 12 сентября 2013 в поселке Московский 66-летний пенсионер шел со своей дачи на автобусную остановку. Путь его пролегал мимо строившегося дома. С территории стройки выбежала огромная лохматая собака и покусала пожилого человека за левую руку и ногу. Хозяин оттащил своего пса от потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, пожилой человек вынужден был обратиться за медицинской помощью и проходить лечение, неся материальные затраты. В декабре 2013 года пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального и материального вреда.

Калининский районный суд г. Тюмени, рассмотрев дело, взыскал с ответчика в пользу истца 40000 рублей в счет возмещения морального вреда и 6962 рубля в счет возмещения расходов на лечение, а всего 46962 рубля.

#Новости#Животные#Тюмень#Таня#Происшествия
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