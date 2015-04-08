Аварийность на теплосетях города снизилась на 20%

Как поясняют сетевики, снижению аварийности способствовал выполненный «Тепло Тюмени» комплекс мероприятий, основанный на анализе аварийно-восстановительных работ прошлых лет и выявлении наиболее проблемных районов, анализе входящей корреспонденции, поступающей от потребителей и надзорных органов власти. Кроме того, сотрудниками «Тепло Тюмени» производится ежедневный мониторинг данных, считанных с приборов учета АСКУТЭ, наблюдения за технологическими процессами на узлах учета тепловой энергии, в режиме реального времени, а также системный анализ данных, посредством применения математической модели в программном комплексе ZULU.
В областной столице, за минувший период ресурсоснабжающей компанией проведены земляные работы в 378 местах, раскопки восстановлены в зимнем варианте. Напомним, зимний период — это период с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным актом городской администрации.
Тюменские специалисты установили 65 балансировочных кранов на 37 ответвлениях. В январе 2015 на данных ответвлениях, расход тепловой энергии снизился на 387,806 т/ч. В результате было снижено давление и расход в трубопроводах, значительно понизилась аварийность на распределительных тепловых сетях, жители заметили отсутствие шума в трубопроводах и тепловых узлах, в квартирах, откуда ранее поступали обращения на перегревы, стало комфортнее. Кроме того, расходы жителей сократились, за потребленную тепловую энергию, в тех домах и помещениях, где был установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета.
Отметим, что с января 2015 года, на официальном сайте был создан раздел «Задать вопрос директору». За минувшие три месяца, в нем опубликовали свои обращения 36 человек из Тюмени и Тобольска. Вопросы касались установки общедомовых приборов учета, технологического присоединения, качества предоставляемых услуг, а также иных тем. Каждый обратившийся получил подробные разъяснения по возникшему вопросу. В рамках жалоб, на качество предоставляемых услуг, сотрудниками Филиала были проведены технические обследования теплосетевого хозяйства, с составлением акта, в котором указывались причины нарушения теплоснабжения либо горячего водоснабжения.
На 2015 год «Тепло Тюмени» запланирован капитальный и текущий ремонты тепловых сетей, сетей ГВС и циркуляции общей протяженностью 30,37 км, кроме того на 12 объектах будут восстановлены циркуляционные линии, будут установлены 22 насоса на ГВС и ХВС в 17 ЦТП, заменены 13 водоподогревателей, в результате чего, вопрос качества горячего водоснабжения будет решен еще в 37 домах.
Тепловики продолжат начатую в 2014 году установку регулирующей арматуры, для того чтобы улучшить параметры теплоснабжения и повысить надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения. Оборудование будет установлено на границе между магистральными и распределительными сетями, а также на внутриквартальных сетях. Отдельное внимание будет уделено району Дома Обороны, в частности проблемным зонам, с большим количеством потребителей частного сектора.
Добавим, что этой зимой от горожан поступило значительно меньше сообщений о проблемах с теплоснабжением в раздел «Проблемы» портала NashGorod.ru.