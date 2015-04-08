Аварийность на теплосетях города снизилась на 20%

Тюменские специалисты установили 65 балансировочных кранов на 37 ответвлениях. В январе 2015 на данных ответвлениях, расход тепловой энергии снизился на 387,806 т/ч. В результате было снижено давление и расход в трубопроводах, значительно понизилась аварийность на распределительных тепловых сетях, жители заметили отсутствие шума в трубопроводах и тепловых узлах, в квартирах, откуда ранее поступали обращения на перегревы, стало комфортнее. Кроме того, расходы жителей сократились, за потребленную тепловую энергию, в тех домах и помещениях, где был установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета.