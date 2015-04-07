В Тюмени открывается детский сад для самых маленьких

В детском саду № 87, расположенном по адресу: ул. Рижская, 82а, открывается второй корпус. В новом дошкольном учреждении будут созданы 8 групп для детей от 1,5 до 3-х лет, проживающих в разных районах города, и одна разновозрастная группа, в которую будут приниматься дети из одной семьи.

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