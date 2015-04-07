В Тюмени открывается детский сад для самых маленьких

Детский сад расположился в центре города, транспортная развязка очень удобна для родителей. В шаговой доступности находятся детская поликлиника, Дворец национальных культур «Строитель», музыкальная школа. Дошкольное учреждение работает 13 часов в день.
В детском саду есть универсальный зал, медицинский кабинет, сенсорная комната, кабинеты психолога и логопеда. Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение. Детские игровые участки оборудованы теневыми верандами, горками, качелями, песочницами.
Пищеблок дошкольного учреждения полностью соответствует санитарным требованиям. При наличии медицинских противопоказаний, например, аллергических реакций у ребенка на какие-либо продукты питания, будет производиться корректировка меню.
Медицинское обслуживание воспитанников будут осуществлять штатные медицинские сотрудники детского сада с учетом возрастных особенностей детей от 1,5 до 3-х лет. Для детей, имеющих задержку речевого развития, в детском саду будет оказываться логопедическая помощь, сообщают в департаменте образования администрации города Тюмени.