С прошлого года цены на лекарства, не входящие в ЖНВЛП, выросли на 19%

По его словам, в 241 из 249 обследуемых аптечных учреждений за период с 25 марта по первое апреля текущего года цены не изменились или незначительно снизились. Так, например, в декабре 2014 года средневзвешенная цена препарата Амброгексал 30 мг № 20 производителя Салютас Фарма составляла 99,21 рублей, а по данным на первое апреля — 71,60, цена уменьшилась на 27,8% в связи с включением данного препарата в перечень ЖНВЛП с 01.03.2015. На 13,5 % уменьшилась цена Акридерм мазь 30,0 производства Акрихин. Средняя цена на Но-шпу 40 мг № 24 производителя Хиноин уменьшилась на 3,9%, со 151,55 до 145,65 рублей.