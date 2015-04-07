С прошлого года цены на лекарства, не входящие в ЖНВЛП, выросли на 19%

Об этом сообщил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин на заседании антикризисного штаба при губернаторе.
По его словам, в 241 из 249 обследуемых аптечных учреждений за период с 25 марта по первое апреля текущего года цены не изменились или незначительно снизились. Так, например, в декабре 2014 года средневзвешенная цена препарата Амброгексал 30 мг № 20 производителя Салютас Фарма составляла 99,21 рублей, а по данным на первое апреля — 71,60, цена уменьшилась на 27,8% в связи с включением данного препарата в перечень ЖНВЛП с 01.03.2015. На 13,5 % уменьшилась цена Акридерм мазь 30,0 производства Акрихин. Средняя цена на Но-шпу 40 мг № 24 производителя Хиноин уменьшилась на 3,9%, со 151,55 до 145,65 рублей.
Вместе с тем на ряд препаратов наблюдается увеличение стоимости, что, прежде всего, связано с изменением цены производителя или повышением цен оптовыми поставщиками, но в пределах установленных надбавок. По данным мониторинга за весь период наблюдения с 22 декабря 2014 года в среднем по области цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты увеличились на 2,08%, в Тюмени рост составил 5,25%. Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, включенные в мониторинг, подросли в цене в среднем на 19,7 %.
Отметим, еженедельный мониторинг охватывает 69 лекарственных препаратов, из них 55 включенных в перечень ЖНВЛП и 14, не входящих в него, но наиболее востребованных потребителями. Мониторинг проводится в 249 аптеках и аптечных пунктах региона. Нарушений ценообразования на ЖНВЛП в аптеках, участвующих в мониторинге, с начала ведения мониторинга не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.
Напомним, перечень ЖНВЛП формируется Министерством здравоохранения Российской Федерации. В 2015 году в него включено 567 наименований, с 1 марта дополнительно введено более 50 наименований.
Регулирование цен на эти препараты осуществляется на нескольких уровнях. Во-первых, Министерством здравоохранения РФ зарегистрированы предельные отпускные цены изготовителей ЖНВЛП — выше этой цены заводы не могут продавать лекарственные препараты в оптовую и розничную торговлю. Во-вторых, в каждом субъекте России устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам изготовителей. Надбавки служат для возмещения затрат оптовой и розничной торговли на реализацию лекарственных препаратов: доставку, хранение, аренду помещений, оплату труда фармацевтов и не могут превысить размер предельных установленных надбавок к цене изготовителя. В Тюменской области величина розничных надбавок, например, для препаратов ценовой категории 50–500 рублей, ограничена на уровне 25%. Это одно из самых низких значений в сравнении с другими регионами УФО.
Остальные препараты — это лекарственные средства, не включенные в перечень ЖНВЛП. Цена на них государственному регулированию не подлежит и формируется по принципам конкуренции.
Цены на те и другие группы препаратов могут варьироваться в разных аптеках. Например, более крупному оптовику изготовитель может предоставить скидку на препарат, другая организация при его продаже в аптеку может применить оптовую надбавку ниже, чем установленная предельная. Аптечная организация, в свою очередь, также может установить любой уровень розничной надбавки, но не выше предельной, ориентируясь на рынок, спрос, свои затраты.
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