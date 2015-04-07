Пьяный водитель устроил ДТП с семью пострадавшими на Ветеранов труда

По предварительной информации Управления ГИБДД по Тюменской области, компания молодых людей распивала спиртное в поселке ММС, после чего участники застолья отправились покататься на иномарке, принадлежащей одному из мужчин. На улице Ветеранов труда водитель не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречной «девяткой».
Различные травмы получили оба водителя и пассажиры, находившиеся в тот момент в машинах. Шестилетний мальчик находился в «девятке» в детском автокресле. Он получил травму головы.
В ходе проверки 25-летнего водителя Toyota алкотестер показал 1,11 мг алкоголя на литр. Ранее молодого человека четыре раза задерживали за езду в нетрезвом виде. Он лишен водительского удостоверения до ноября 2015 года.