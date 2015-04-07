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Пьяный водитель устроил ДТП с семью пострадавшими на Ветеранов труда

7 апреля 2015, 12:10
На улице Ветеранов труда в Тюмени вчера, 6 апреля, произошла тяжелая авария, в которой пострадали семь человек, включая шестилетнего ребенка. Здесь около двух часов дня столкнулись Toyota под управлением пьяного водителя и «Лада» девятой модели.

По предварительной информации Управления ГИБДД по Тюменской области, компания молодых людей распивала спиртное в поселке ММС, после чего участники застолья отправились покататься на иномарке, принадлежащей одному из мужчин. На улице Ветеранов труда водитель не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречной «девяткой».

Различные травмы получили оба водителя и пассажиры, находившиеся в тот момент в машинах. Шестилетний мальчик находился в «девятке» в детском автокресле. Он получил травму головы.

В ходе проверки 25-летнего водителя Toyota алкотестер показал 1,11 мг алкоголя на литр. Ранее молодого человека четыре раза задерживали за езду в нетрезвом виде. Он лишен водительского удостоверения до ноября 2015 года.

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