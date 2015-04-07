Пьяный водитель устроил ДТП с семью пострадавшими на Ветеранов труда

По предварительной информации Управления ГИБДД по Тюменской области, компания молодых людей распивала спиртное в поселке ММС, после чего участники застолья отправились покататься на иномарке, принадлежащей одному из мужчин. На улице Ветеранов труда водитель не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречной «девяткой».