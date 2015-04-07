Дмитрий Медведев внес изменения в ПДД

«Для организации дорожного движения вводятся следующие обозначения, знаки и технические средства: светофорные секции с встроенным красным сигналом (или красным контуром светофорного сигнала) в целях улучшения видимости дополнительной секции светофора», — говорится в сообщении.
Также вводятся такие понятия, как диагональные пешеходные переходы, обозначение линиями дорожной разметки зоны парковки, а не каждого парковочного места в отдельности, островки безопасности.
Помимо знака «велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов» появится отдельный знак «полоса для велосипедистов», так как первый указывает на два типа проезжей части с разными режимами движения. Документ датирован 2 апреля. Он был подготовлен Минтрансом России.