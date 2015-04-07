Дмитрий Медведев внес изменения в ПДД

Помимо знака «велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов» появится отдельный знак «полоса для велосипедистов», так как первый указывает на два типа проезжей части с разными режимами движения. Документ датирован 2 апреля. Он был подготовлен Минтрансом России.