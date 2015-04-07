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Дмитрий Медведев внес изменения в ПДД

7 апреля 2015, 11:08
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об утверждении новой редакции Правил дорожного движения, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение кабинета министров.

«Для организации дорожного движения вводятся следующие обозначения, знаки и технические средства: светофорные секции с встроенным красным сигналом (или красным контуром светофорного сигнала) в целях улучшения видимости дополнительной секции светофора», — говорится в сообщении.

Также вводятся такие понятия, как диагональные пешеходные переходы, обозначение линиями дорожной разметки зоны парковки, а не каждого парковочного места в отдельности, островки безопасности.

Помимо знака «велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов» появится отдельный знак «полоса для велосипедистов», так как первый указывает на два типа проезжей части с разными режимами движения. Документ датирован 2 апреля. Он был подготовлен Минтрансом России.

#Новости#ПДД#Правила дорожного движения#Правительство РФ#Транспорт#Алексей#Общество
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