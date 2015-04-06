За волонтерскую деятельность можно получить 10 баллов к результатам ЕГЭ

Примечательно, что в 2015 году право получить 10 баллов заслужили также выпускники, которые занимаются волонтерской деятельностью. Ребята, которые на добровольных началах заняты в любых социально значимых проектах: помощи сиротам, пожилым людям, в экологических проектах, охране природы и т.д., должны предоставить для получения бонуса специальную справку. Баллы зачисляются по тому предмету, который является профилирующим при поступлении.