За волонтерскую деятельность можно получить 10 баллов к результатам ЕГЭ

Как рассказали в пресс-службе Тюменского госуниверситета, получить 10 баллов к ЕГЭ абитуриенты смогут при наличии статуса чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, Европы по определенным видам спорта.
Кроме того, такое право получат обладатели серебряных и золотых значков за сдачу норм ГТО. Последнее не относится к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
Получить дополнительные баллы при поступлении смогут также выпускники с аттестатами отличников, с дипломами победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и с дипломами победителей или призеров заключительного этапа многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».
Примечательно, что в 2015 году право получить 10 баллов заслужили также выпускники, которые занимаются волонтерской деятельностью. Ребята, которые на добровольных началах заняты в любых социально значимых проектах: помощи сиротам, пожилым людям, в экологических проектах, охране природы и т.д., должны предоставить для получения бонуса специальную справку. Баллы зачисляются по тому предмету, который является профилирующим при поступлении.
В пресс-службе отметили, что за любое из перечисленных индивидуальных достижений поступающие получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, однако, они не суммируются, если абитуриент представлен в нескольких «номинациях».
Фото: http://my-ivanovo.ru