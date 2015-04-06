nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За волонтерскую деятельность можно получить 10 баллов к результатам ЕГЭ

6 апреля 2015, 14:33
С 2015 года впервые при поступлении в Тюменский государственный университет будут учитываться и поощряться дополнительными баллами индивидуальные достижения абитуриентов. В новом учебном году выпускники школ смогут получить 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали в пресс-службе Тюменского госуниверситета, получить 10 баллов к ЕГЭ абитуриенты смогут при наличии статуса чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, Европы по определенным видам спорта.

Кроме того, такое право получат обладатели серебряных и золотых значков за сдачу норм ГТО. Последнее не относится к специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

Получить дополнительные баллы при поступлении смогут также выпускники с аттестатами отличников, с дипломами победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и с дипломами победителей или призеров заключительного этапа многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».

Примечательно, что в 2015 году право получить 10 баллов заслужили также выпускники, которые занимаются волонтерской деятельностью. Ребята, которые на добровольных началах заняты в любых социально значимых проектах: помощи сиротам, пожилым людям, в экологических проектах, охране природы и т.д., должны предоставить для получения бонуса специальную справку. Баллы зачисляются по тому предмету, который является профилирующим при поступлении.

В пресс-службе отметили, что за любое из перечисленных индивидуальных достижений поступающие получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, однако, они не суммируются, если абитуриент представлен в нескольких «номинациях».

Фото: http://my-ivanovo.ru

#Новости#Экзамены#Абитуриенты#ЕГЭ#ТюмГУ#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25