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В квартире жилого дома работало нелегальное казино

6 апреля 2015, 16:05
В квартире жилого дома, расположенного на улице 50 лет Октября в Тюмени, работало нелегально казино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), но организатор подпольного бизнеса пока неизвестен.
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Тюмень

В квартире жилого дома, расположенного на улице 50 лет Октября в Тюмени, работало нелегально казино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), но организатор подпольного бизнеса пока неизвестен.

Игорное заведение было обнаружено в квартире на третьем этаже жилого дома на улице 50 лет Октября вечером 2 апреля. Следователь изъял 11 игровых автоматов и деньги. Были допрошены игроки, два охранника и два администратора подпольного казино.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, в настоящее время устанавливается лицо, организовавшее нелегальный бизнес. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Тюмень#Игорный бизнес#Таня#Происшествия
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