Смотри кино на большом экране и учи английский уже сегодня

Сегодня в семейном кинотеатре «Сан-Синема» стартует образовательный проект КиноHouse. В 19:00 на большом экране покажут умопомрачительную комедию «Брюс Всемогущий» без дубляжа. Для тех, кто делает только первые шаги в изучении английского языка, в помощь субтитры на русском языке.

Сюжет Тюмень