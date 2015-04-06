Смотри кино на большом экране и учи английский уже сегодня

Уникальность проекта заключается в том, что просмотром фильма организаторы мероприятия семейный кинотеатр «Сан-Синема» и лингвистический центр Priorita решили не ограничиваться. Всем зрителям выдадут брошюры с интересной лексикой из фильма и дадут возможность пообщаться с преподавателем из США.
Возможность высказаться или задать вопрос носителю английского языка будет у всех: кинозал рассчитан всего на 50 человек.
Приходите к 19:00 часам в семейный кинотеатр «Сан-Синема» (ТРЦ «Солнечный, 4 этаж») и смотрите комедию «Брюс Всемогущий» на английском языке. Справки по телефонам: 74-35-87, 49-09-32. Стоимость билета — 200 рублей.