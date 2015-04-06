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Смотри кино на большом экране и учи английский уже сегодня

6 апреля 2015, 13:02
Сегодня в семейном кинотеатре «Сан-Синема» стартует образовательный проект КиноHouse. В 19:00 на большом экране покажут умопомрачительную комедию «Брюс Всемогущий» без дубляжа. Для тех, кто делает только первые шаги в изучении английского языка, в помощь субтитры на русском языке.
Сюжет
Тюмень

Уникальность проекта заключается в том, что просмотром фильма организаторы мероприятия семейный кинотеатр «Сан-Синема» и лингвистический центр Priorita решили не ограничиваться. Всем зрителям выдадут брошюры с интересной лексикой из фильма и дадут возможность пообщаться с преподавателем из США.

Возможность высказаться или задать вопрос носителю английского языка будет у всех: кинозал рассчитан всего на 50 человек.

Приходите к 19:00 часам в семейный кинотеатр «Сан-Синема» (ТРЦ «Солнечный, 4 этаж») и смотрите комедию «Брюс Всемогущий» на английском языке. Справки по телефонам: 74-35-87, 49-09-32. Стоимость билета — 200 рублей.

#Новости#Образование#Кино#Тюмень#Ирина#Культура
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