Много платим за общедомовые нужды: либо приборы неисправны, либо кто-то «химичит»

Проблема выявилась в одном из домов Ишима: «Очень большая плата по электроснабжению на общедомовые нужды. Причем она кратно выше, чем в тех домах, где платят по нормативам и нет общедомового прибора учета», — рассказала начальник Госжилинспекции Лариса Боровицкая. «Возможно, у нас такой низкий норматив, а фактическое потребление электроэнергии гораздо больше, — говорит она, — но тут же поясняет, что после выяснилось, что «учитывая, сколько там лампочек горит в подъездах, все равно слишком много средств получается на общедомовые нужды. Вопрос возникает в показаниях, которые подают сами собственники».