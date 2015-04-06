Много платим за общедомовые нужды: либо приборы неисправны, либо кто-то «химичит»

Проблема выявилась в одном из домов Ишима: «Очень большая плата по электроснабжению на общедомовые нужды. Причем она кратно выше, чем в тех домах, где платят по нормативам и нет общедомового прибора учета», — рассказала начальник Госжилинспекции Лариса Боровицкая. «Возможно, у нас такой низкий норматив, а фактическое потребление электроэнергии гораздо больше, — говорит она, — но тут же поясняет, что после выяснилось, что «учитывая, сколько там лампочек горит в подъездах, все равно слишком много средств получается на общедомовые нужды. Вопрос возникает в показаниях, которые подают сами собственники».
Известно, что объем общедомовых нужд зависит от того, насколько мы все добросовестно подаем показания личных приборов учета: общедомовой прибор учитывает всю электроэнергию, которую использует дом в целом. Если вычесть из этой большой суммы киловатт показатели личных счетчиков, остается общедомовое потребление.
«Исполнитель, управляющая организация должны проверять показания приборов учета. „Тюменьэнергосбыту“ в этом плане повезло — счетчики у многих находятся на лестничных площадках — легко проверить. И проверки показывают, что вроде как показания на приборах такие, какими их подают люди. Хотя иногда эти цифры вызывают недоумение», — говорит инспектор. Например, в том же Ишиме есть квартира, в которой проживает 3 человека, а месячное потребление 33 киловатта. Это крайне мало. «Либо приборы могут быть неисправны, либо кто-то что-то «химичит», — считает Лариса Боровицкая.
Жилищная инспекция не снимает вопрос правильности расчетов.
Собственникам квартир стоит быть внимательными при расчетах за коммунальные услуги и обслуживание дома.