Kia столкнулась с трактором на объездной

В час ночи в субботу на перекрестке улиц Республики и Мельникайте автомобиль BMW сбил велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист проезжал перекресток на красный. Двухколесным транспортом управлял 39-летний мужчина, он получил травмы головы, позвоночника, перелом ребер и травмы внутренних органов.
Около десяти часов вечера в субботу на объездной дороге легковой автомобиль Kia столкнулся с трактором, подметавшим проезжую часть. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил безопасную скорость и поздно заметил трактор, двигавшийся в крайнем левом ряду движения. Травмы головы, ссадины, ушибы и раны лица получил 22-летний водитель легкового автомобиля. Пострадал также 54-летний тракторист, у мужчины травмы грудной клетки и кисти руки.
В пять часов вечера на 29-м километре Салаирского тракта у деревни Молчанова опрокинулся автомобиль «Жигули» 7-й модели. 84-летний водитель «Жигулей», не справившийся с управлением, получил травмы головы и грудной клетки.
В воскресенье в Тюмени в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили трое пешеходов. В половине восьмого часа утра на улице Республики у остановки «Завод медоборудования» автобус «МАЗ» сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. У пострадавшей травмы локтя и грудной клетки.
В 4 часа дня во дворе жилого дома № 167а на улице Республики автомобиль Kia Bongo сбил 42-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход вышел из-за припаркованной машины, перед двигающимся автомобилем. В результате происшествия мужчина получил травму колена.
В 17 часов на пешеходном переходе на улице Орджоникидзе, напротив Цветного бульвара, автомобиль Volkswagen Golf сбил ребенка. По предварительным данным, мама везла через дорогу коляску и вела за руку полуторагодовалую дочку. Женщину и коляску машина не задела, но ударила девочку, которая получила травму колена.
Nissan AD и Nissan Bluebird столкнулись на улице Карла Маркса в поселке Голышманово. Водитель одного из Nissan нарушил очередность проезда. Перелом руки получила в результате происшествия 52-летняя пассажирка автомобиля Nissan Bluebird.
Еще одна авария произошла в Голышманово в семь часов вечера: на улице Вокзальной съехал в кювет и перевернулся автомобиль Ford Focus. Управляла машиной 28-летняя женщина, которая в результате происшествия получила черепно-мозговую травму, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.