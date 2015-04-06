Kia столкнулась с трактором на объездной

Около десяти часов вечера в субботу на объездной дороге легковой автомобиль Kia столкнулся с трактором, подметавшим проезжую часть. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил безопасную скорость и поздно заметил трактор, двигавшийся в крайнем левом ряду движения. Травмы головы, ссадины, ушибы и раны лица получил 22-летний водитель легкового автомобиля. Пострадал также 54-летний тракторист, у мужчины травмы грудной клетки и кисти руки.