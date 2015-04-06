К середине недели в Тюмень придет дождливая погода

По информации сайта NashGorod.ru, во вторник, 7 апреля, в светлое время суток в городе ожидается +6 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3 м/с. В вечернее время похолодает до +1 градуса, а ветер усилится. Осадков во вторник также не будет.
В среду, 8 апреля, днем будет тепло, столбики термометров установятся на отметке +8 градусов. Юго-западный ветер наберет скорость 5 м/с. Среда принесет в Тюмень осадки в виде небольшого дождя. Вечером в городе ожидается +4 градуса, дожди прекратятся.
Четверг, 9 апреля, также будет теплым. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Легкий юго-восточный ветер наберет скорость 3 м/с. В вечернее время в городе похолодает на два градуса, ветер немного усилится. Дождей в этот день нам не обещают.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, пятница, 10 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе. В светлое время суток столбики термометров покажут +10 градусов. Юго-западный ветер наберет скорость 5 м/с. Вечером в Тюмени ожидается +6 градусов. На протяжение всего дня в городе будет идти небольшой дождь.
В субботу, 11 апреля, в городе будет +9 градусов. Западный ветер подует со скоростью 4 м/с. В вечернее время похолодает до +5 градусов. Ветер станет более теплым и легким. В первый выходной день этой недели осадков не будет.
В воскресенье, 12 апреля, будет прохладнее. Днем в Тюмени ожидается +6 градусов при северо-западном ветре скоростью 1 м/с. В вечернее время похолодает на два градуса, ветер усилится. Весь день ожидается пасмурным и дождливым.
Фото: http://гудфон.рф