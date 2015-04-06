ФК «Тюмень» проиграл «Томи» на выезде

«Была напряженная встреча, мы на такую игру команду и настраивали — на очень плотную, с большим количеством единоборств. В первом тайме план удавался, но опять же удача была на стороне хозяев — мы могли забивать и не один раз. К сожалению, к концу тайма получили контратаку на наши ворота, сейчас посмотрим на повторе, был там офсайд или нет. Во втором тайме мы стали рисковать, стройность была уже не та, была пара опасных моментов у наших ворот, но и у ворот соперника были напряженные моменты. Подводя итоги, сожалеем, что очки не взяли, но, а соперника поздравляем с победой», — цитирует главного тренера «Тюмени» Константина Галкина сайт onedivision.ru.