Шипулин и Домрачева — победители соревнований «Приз губернатора области»

Среди женщин равных не было Дарье Домрачевой. Напомним, что международные соревнования «Приз губернатора Тюменской области» проходили 4 апреля в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В мегамасс-стартах приняли участие ярчайшие звезды российского и зарубежного биатлона. На дистанцию в женском мегамасс-старте вышла 51 спортсменка. Уроженка Югры, выступающая сейчас за Белоруссию, Дарья Домрачева финишировала первой, продемонстрировав хорошую скорость и почти чистую стрельбу — всего один промах. Второй стала югорчанка Дарья Виролайнен, которая, промахнувшись два раза, немного уступила Домрачевой по времени. «Бронзу» завоевала Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Отметим, что тюменка Ирина Трусова пришла к финишу пятой.