Шипулин и Домрачева — победители соревнований «Приз губернатора области»

Уроженец Тюмени Антон Шипулин завоевал «золото» в родном городе: он победил в мегамасс-старте на международных соревнованиях по биатлону «Приз губернатора области».
Среди женщин равных не было Дарье Домрачевой. Напомним, что международные соревнования «Приз губернатора Тюменской области» проходили 4 апреля в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В мегамасс-стартах приняли участие ярчайшие звезды российского и зарубежного биатлона. На дистанцию в женском мегамасс-старте вышла 51 спортсменка. Уроженка Югры, выступающая сейчас за Белоруссию, Дарья Домрачева финишировала первой, продемонстрировав хорошую скорость и почти чистую стрельбу — всего один промах. Второй стала югорчанка Дарья Виролайнен, которая, промахнувшись два раза, немного уступила Домрачевой по времени. «Бронзу» завоевала Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Отметим, что тюменка Ирина Трусова пришла к финишу пятой.
Болельщикам пришлось понервничать во время мужского мегамасс-старта: на дистанции царили нешуточные страсти, и судьба медали решилась буквально на последних метрах. Из 55 участников первым финишировал уроженец Тюмени Антон Шипулин, однако ему пришлось побороться французом Мартеном Фуркадом. «Бронза» досталась Евгению Гараничеву, который выступает за Тюменскую область.
напомним, что праздник биатлона в Тюмени продолжается. Сегодня на стадионе «Геолог» пройдет «Гонка чемпионов». В преддверие состязаний организаторы готовят концерт, главными звездами которого станет группа Boney M.