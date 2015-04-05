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Дмитрий Сычев может стать игроком ФК «Тюмень»

5 апреля 2015, 13:25
Футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев, выступающий сейчас на правах аренды за казахский клуб «Окжетпес», может пополнить ряды игроков ФК «Тюмени». Во всяком случае, в этом заинтересован главный тренер команды с берегов Туры.
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Тюмень

Футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев, выступающий сейчас на правах аренды за казахский клуб «Окжетпес», может пополнить ряды игроков ФК «Тюмени». Во всяком случае, в этом заинтересован главный тренер команды с берегов Туры.

Интернет-портал Sportbox.ru опубликовал интервью с главным тренером ФК «Тюмень» Константином Галкиным. На вопрос, действительно ли клуб вел переговоры с Дмитрием Сычевым, прозвучал утвердительный ответ.

«Да. „Локомотив“ был „за“, переговорили и с отцом Сычева. Вероятность перехода была высока. Дмитрий взял два дня на раздумье, но тут как раз, видимо, и появился вариант с „Окжетпесом“. Чем-то Владимир Муханов его заинтересовал. Хотя Сычева я бы взял с удовольствием: когда ездил на стажировку в „Волгу“, он был одним из немногих, кто оставил сильное впечатление отношением к работе. Не знаю, почему его Калитвинцев не выпускал», — сказал Константин Галкин.

Он не исключил, что клуб предпримет еще одну попытку приобрести футболиста летом.

#Новости#Тюмень#ФК Тюмень#Футбол#Таня#Спорт
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