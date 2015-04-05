Дмитрий Сычев может стать игроком ФК «Тюмень»

«Да. „Локомотив“ был „за“, переговорили и с отцом Сычева. Вероятность перехода была высока. Дмитрий взял два дня на раздумье, но тут как раз, видимо, и появился вариант с „Окжетпесом“. Чем-то Владимир Муханов его заинтересовал. Хотя Сычева я бы взял с удовольствием: когда ездил на стажировку в „Волгу“, он был одним из немногих, кто оставил сильное впечатление отношением к работе. Не знаю, почему его Калитвинцев не выпускал», — сказал Константин Галкин.