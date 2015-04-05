Дмитрий Сычев может стать игроком ФК «Тюмень»

Футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев, выступающий сейчас на правах аренды за казахский клуб «Окжетпес», может пополнить ряды игроков ФК «Тюмени». Во всяком случае, в этом заинтересован главный тренер команды с берегов Туры.
Интернет-портал Sportbox.ru опубликовал интервью с главным тренером ФК «Тюмень» Константином Галкиным. На вопрос, действительно ли клуб вел переговоры с Дмитрием Сычевым, прозвучал утвердительный ответ.
«Да. „Локомотив“ был „за“, переговорили и с отцом Сычева. Вероятность перехода была высока. Дмитрий взял два дня на раздумье, но тут как раз, видимо, и появился вариант с „Окжетпесом“. Чем-то Владимир Муханов его заинтересовал. Хотя Сычева я бы взял с удовольствием: когда ездил на стажировку в „Волгу“, он был одним из немногих, кто оставил сильное впечатление отношением к работе. Не знаю, почему его Калитвинцев не выпускал», — сказал Константин Галкин.
Он не исключил, что клуб предпримет еще одну попытку приобрести футболиста летом.