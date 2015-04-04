Пожар на Республики: эвакуировано 12 человек

Огнем повреждена квартира на площади 10 кв. метров. На происшествие выехали специалисты пожарной части № 15 и учебного пожарного центра. Для ликвидации пожара были задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, при пожаре были эвакуированы 12 человек. Особенно пострадала одна пожилая женщина, она госпитализирована. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Предположительно, они отравились угарным газом.
Информация о состоянии больных уточняется, дознаватели продолжают выяснять причины произошедшего, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.