Пожар на Республики: эвакуировано 12 человек

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, при пожаре были эвакуированы 12 человек. Особенно пострадала одна пожилая женщина, она госпитализирована. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Предположительно, они отравились угарным газом.