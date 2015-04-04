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Пожар на Республики: эвакуировано 12 человек

4 апреля 2015, 18:34
В Тюмени по адресу: ул. Республики, 163 в 10:24 произошел пожар в 2-х комнатной квартире на 4 этаже 5-ти этажного дома.
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Тюмень

Огнем повреждена квартира на площади 10 кв. метров. На происшествие выехали специалисты пожарной части № 15 и учебного пожарного центра. Для ликвидации пожара были задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, при пожаре были эвакуированы 12 человек. Особенно пострадала одна пожилая женщина, она госпитализирована. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. Предположительно, они отравились угарным газом.

Информация о состоянии больных уточняется, дознаватели продолжают выяснять причины произошедшего, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

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