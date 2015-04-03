В Тюмени стартует экологическая акция «День Земли»

Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени, для участия в конкурсе приглашаются общеобразовательные учреждения города, детские центры, клубы, общественные организации. Организаторы планируют вовлечь подростков в активную экологическую деятельность.
Конкурс проводится с 3 по 22 апреля. В срок до 11 апреля участникам акции необходимо предоставить на e-mail: [email protected] (Светлане Леонидовне Максимовой) заявку и проект по благоустройству и озеленению дворовой территории своей школы, включающий: название и цель проекта, календарный план работ по проекту, ФИО руководителя проекта, инициативную группу школьников (разрабатывающую и выполняющую проект), основные результаты проекта, фотоотчет о проделанной работе на школьной территории.
Особые условия: число членов инициативной группы, разрабатывающей и реализующей данный проект, не должно превышать 10 человек, количество исполнителей проекта не ограничено. Возраст членов инициативной группы 13 — 18 лет (7 — 11 классы).
22 апреля состоится открытая защита проектов на базе ТООДД «ЧИР» по адресу: ул. 50 лет Октября, 60. Защита проводится в виде мультимедийных презентаций. Участники акции, представившие наиболее интересные проекты по озеленению и благоустройству, соответствующие тематике «День Земли», награждаются грамотами департамента городского хозяйства администрации города Тюмени и ценными призами.
Фото: tumentoday.ru