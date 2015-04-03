В Тюмени стартует экологическая акция «День Земли»

Конкурс проводится с 3 по 22 апреля. В срок до 11 апреля участникам акции необходимо предоставить на e-mail: [email protected] (Светлане Леонидовне Максимовой) заявку и проект по благоустройству и озеленению дворовой территории своей школы, включающий: название и цель проекта, календарный план работ по проекту, ФИО руководителя проекта, инициативную группу школьников (разрабатывающую и выполняющую проект), основные результаты проекта, фотоотчет о проделанной работе на школьной территории.