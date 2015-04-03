УК «Ямал» плохо обслуживала дом и получила штраф

Добавим, что на портале «Тюмень — наш дом» указано, что дом находится в непосредственном управлении собственников помещений. Аварийные работы выполняет УК «Юг», а обслуживает УК «Ямал». Напомним, что с 1 сентября 2014 года такой способ управления как непосредственный запрещен в домах, где свыше 16 квартир. По данным жилинспекции, таких «неправильных» домов в городе около сотни, и с каждым из них нужно разбираться, прежде всего, этим должны заняться собственники.