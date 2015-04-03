УК «Ямал» плохо обслуживала дом и получила штраф

«Обществом при оказании услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, 13, нарушены санитарно-эпидемиологические требование к эксплуатации жилых помещений. А именно, требования п. 1 ст. 23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2.3, 9.1, 9.2, СанПиН 2.1.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, п. 3.3 СП 3.5.3.1129–02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», — сообщает областное управление Роспотребнадзора. Соответственно, вина компании доказана, штраф выписан.
Тем не менее, УК «Ямал» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Суд вынес определение, которым производство по делу об отмене постановления Управления прекращено на основании ч.1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ в связи с неподведомственностью данного спора арбитражному суду. В этом случае привлечение ООО к административной ответственности связано с необходимостью соблюдения требований санитарных правил и противоэпидемиологических мероприятий, поэтому дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.
Настаивая на том, что дело об отмене постановления Управления относится к экономическим спорам, и, следовательно, подлежит рассмотрению в арбитражном суде, Общество обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд г. Омска с жалобой, в которой просило отменить определение суда первой инстанции.
В феврале 2015 года суд, изучив материалы дела, постановил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Добавим, что на портале «Тюмень — наш дом» указано, что дом находится в непосредственном управлении собственников помещений. Аварийные работы выполняет УК «Юг», а обслуживает УК «Ямал». Напомним, что с 1 сентября 2014 года такой способ управления как непосредственный запрещен в домах, где свыше 16 квартир. По данным жилинспекции, таких «неправильных» домов в городе около сотни, и с каждым из них нужно разбираться, прежде всего, этим должны заняться собственники.
Отметим, что с 1 мая 2015 года компании смогут управлять домами только на основании лицензии. Лицензирование повлечет значительное увеличение штрафных сумм.