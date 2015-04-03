Светофор на Пермякова станет работать круглосуточно

Также сегодня, 3 апреля, демонтирована «стрелка» для поворота направо на перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября. Теперь проезд прямо для потока, движущегося со стороны улицы Республики, разрешен со всех трех полос. С крайней правой полосы разрешено движение прямо и направо.