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Светофор на Пермякова станет работать круглосуточно

3 апреля 2015, 15:45
С 3 апреля светофор в районе дома № 56 по улице Пермякова в Тюмени переведен в круглосуточный режим работы. Напомним, недавно в этом районе случилось происшествие: автомобилем сбита молодая пара. Они получили травмы.

С 3 апреля светофор в районе дома № 56 по улице Пермякова в Тюмени переведен в круглосуточный режим работы. Напомним, недавно в этом районе случилось происшествие: автомобилем сбита молодая пара. Они получили травмы.

Также сегодня, 3 апреля, демонтирована «стрелка» для поворота направо на перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября. Теперь проезд прямо для потока, движущегося со стороны улицы Республики, разрешен со всех трех полос. С крайней правой полосы разрешено движение прямо и направо.

Новый режим работы светофора позволит существенно увеличить пропускную способность перекрестка в направлении заречной части города.

МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей и пешеходов быть внимательнее на этом участке пути, соблюдать требования знаков дорожного движения и сигналов светофора.

#Новости#Светофоры#Транспорт#Женя#Общество
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