Светофор на Пермякова станет работать круглосуточно

С 3 апреля светофор в районе дома № 56 по улице Пермякова в Тюмени переведен в круглосуточный режим работы. Напомним, недавно в этом районе случилось происшествие: автомобилем сбита молодая пара. Они получили травмы.
Также сегодня, 3 апреля, демонтирована «стрелка» для поворота направо на перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября. Теперь проезд прямо для потока, движущегося со стороны улицы Республики, разрешен со всех трех полос. С крайней правой полосы разрешено движение прямо и направо.
Новый режим работы светофора позволит существенно увеличить пропускную способность перекрестка в направлении заречной части города.
МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей и пешеходов быть внимательнее на этом участке пути, соблюдать требования знаков дорожного движения и сигналов светофора.