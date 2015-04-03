Пять человек осуждены за торговлю наркотиками в колонии

Оглашение приговора прошло в Калининском суде накануне. Судья зачитывал приговор больше трех часов. В результате Семенов как организатор преступной группы получил 20 лет лишения свободы, но с учетом неотбытого срока за ранее совершенное убийство, в общей сложности — 28 лет лишения свободы. 10 из них он проведет в тюрьме — в условиях полной изоляции, остальные — в колонии особо строго режима. Эльдар Мамедов получил 18 лет лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, остальные — там же, где его подельник. 10 лет в колонии общего режима предстоит провести Татьяне Мамедовой, 5 лет 6 месяцев Юрию Медведеву. Валерий Гранский получил 8 лет и 6 месяцев. С Александром Шмотиным с самого начала следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2012 году он был осужден к 3, 5 годам лишения свободы и уже скоро выйдет на свободу.