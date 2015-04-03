Пять человек осуждены за торговлю наркотиками в колонии

В Тюмени за наркопреступления осуждены члены организованной преступной группы. На пятерых они получили более 70 лет лишения свободы.
В декабре 2010 года находящиеся в местах лишения свободы Алексей Семенов, судимый за убийство и получивший срок 25 лет, и Юрий Медведев, отбывающий срок по аналогичному преступлению, объединились и решили обеспечить наркозависимых исправительной колонии различными наркотиками — с доставкой и на выбор. Для реализации грандиозных планов привлекли в свои ряды заключенных Эльдара Мамедова и Валерия Гранского, которые уже имели неплохой опыт в сфере незаконного оборота наркотиков.
«Для доведения преступного умысла до логического завершения были необходимы люди на воле с богатой фантазией и желанием быстро заработать. Ими оказались Татьяна Мамедова — супруга одного из членов преступной группы, а также недавно освободившийся из мест лишения свободы Александр Шмотин. Татьяна приобретала наркотики, а Александр искусно маскировал товар в лампах накаливания, прятал в зарядных устройствах и использовал весь имеющийся подручный материал для тщательной конспирации наркотиков. В последующем товар передавался сотруднику ИК-1 УФСИН России по Тюменской области, который за денежное вознаграждение проносил наркотики на территорию колонии и передавал членам организованной преступной группы для дальнейшей реализации осужденным», — рассказали подробности в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Там отметили, что следствие по данному делу длилось три года и нашло свое отражение почти в 35 томах уголовного дела. Осужденные затягивали сроки следствия, писали жалобы на каждое действие следователя, меняли показания. Один из обвиняемых с самого начала дал признательные показания, однако позже от них отказался. Как выяснилось, в ходе следствия, на него оказывалось давление со стороны остальных членов группы, и он был вынужден отказаться от ранее данных показаний. Помимо этого, на территории ИК в качестве свидетелей были допрошены почти 20 осужденных.
Оглашение приговора прошло в Калининском суде накануне. Судья зачитывал приговор больше трех часов. В результате Семенов как организатор преступной группы получил 20 лет лишения свободы, но с учетом неотбытого срока за ранее совершенное убийство, в общей сложности — 28 лет лишения свободы. 10 из них он проведет в тюрьме — в условиях полной изоляции, остальные — в колонии особо строго режима. Эльдар Мамедов получил 18 лет лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме, остальные — там же, где его подельник. 10 лет в колонии общего режима предстоит провести Татьяне Мамедовой, 5 лет 6 месяцев Юрию Медведеву. Валерий Гранский получил 8 лет и 6 месяцев. С Александром Шмотиным с самого начала следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2012 году он был осужден к 3, 5 годам лишения свободы и уже скоро выйдет на свободу.
Ранее к уголовной ответственности привлечен и сотрудник ИК, который выступил в роли посредника поставок наркотиков на территорию колонии.