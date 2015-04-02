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Уроки в школе № 7 сорвались из-за задымления

2 апреля 2015, 14:14
Порядка 500 человек было эвакуировано из тюменской школы № 7: из-за небольшого пожара в подвале помещения учебного заведения были задымлены.
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Тюмень

Порядка 500 человек было эвакуировано из тюменской школы № 7: из-за небольшого пожара в подвале помещения учебного заведения были задымлены.

Сообщение о том, что из подвала расположенной на улице Рижской школы № 7 чувствуется запах дыма, поступило в службу 01 сегодня, 2 апреля, в 12.22.

«Согласно „расписания выездов“ силы и средства 32 ОФПС МЧС России по Тюменской области были оперативно направлены по повышенному номеру вызова № 2. Учителями школы эвакуировано 466 учащихся и 18 человек персонала. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Там отметили, что очаг пожара был обнаружен в подвале. Его площадь была небольшой — 0,3 кв. метра, и огнеборцы быстро ликвидировали возгорание.

Сообщается, что учащиеся старших классов продолжат обучение после проветривания помещений школы.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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