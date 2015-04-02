«Тюменьгортранс» будет анкетировать тюменцев на улицах города

«Анкетирование является важной составляющей транспортной модели города. С февраля 2014 года мы из разных источников собирали статистические данные о количестве жителей, их транспортных средствах, точках притяжения в разных районах города. Теперь с помощью анкетирования предстоит проверить точность этих данных. А к концу лета 2015 года мы сможем впервые испытать модель в действии. Ответы на вопросы анкеты занимают в среднем 6 минут. Просим жителей города поучаствовать в уличном опросе или онлайн-анкетировании на нашем сайте», — говорит директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.