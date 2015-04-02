«Тюменьгортранс» будет анкетировать тюменцев на улицах города

Анонимный опрос поможет выяснить, откуда, куда и в какое время суток горожане совершают поездки на личном и общественном транспорте. Анкетирование пройдет в 50 различных точках города: у торговых и офисных центров, на автобусных остановках, в парках и скверах. Для активных пользователей Интернета анкета доступна на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» (http://tgt72.ru/servisy/transferpoll).
По результатам анкетирования транспортная модель города Тюмени будет скорректирована. Ее разработкой специалисты МКУ «Тюменьгортранс» занимаются с февраля 2014 года.
Компьютерная модель позволит рассчитывать объемы существующих транспортных и пассажирских потоков, прогнозировать различные ситуации и варианты развития транспортной инфраструктуры города, оптимизировать движение транспорта, сообщает перс-служба МКУ «Тюменьгортранс».
«Анкетирование является важной составляющей транспортной модели города. С февраля 2014 года мы из разных источников собирали статистические данные о количестве жителей, их транспортных средствах, точках притяжения в разных районах города. Теперь с помощью анкетирования предстоит проверить точность этих данных. А к концу лета 2015 года мы сможем впервые испытать модель в действии. Ответы на вопросы анкеты занимают в среднем 6 минут. Просим жителей города поучаствовать в уличном опросе или онлайн-анкетировании на нашем сайте», — говорит директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.
Фото: http://inforotor.ru