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«Тюменьгортранс» будет анкетировать тюменцев на улицах города

2 апреля 2015, 12:42
МКУ «Тюменьгортранс» 2 апреля начинает анкетирование жителей Тюмени. По его результатам будет создана транспортная модель города. В течение месяца специалистам предстоит опросить как минимум три тысячи человек.

Анонимный опрос поможет выяснить, откуда, куда и в какое время суток горожане совершают поездки на личном и общественном транспорте. Анкетирование пройдет в 50 различных точках города: у торговых и офисных центров, на автобусных остановках, в парках и скверах. Для активных пользователей Интернета анкета доступна на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» (http://tgt72.ru/servisy/transferpoll).

По результатам анкетирования транспортная модель города Тюмени будет скорректирована. Ее разработкой специалисты МКУ «Тюменьгортранс» занимаются с февраля 2014 года.

Компьютерная модель позволит рассчитывать объемы существующих транспортных и пассажирских потоков, прогнозировать различные ситуации и варианты развития транспортной инфраструктуры города, оптимизировать движение транспорта, сообщает перс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

«Анкетирование является важной составляющей транспортной модели города. С февраля 2014 года мы из разных источников собирали статистические данные о количестве жителей, их транспортных средствах, точках притяжения в разных районах города. Теперь с помощью анкетирования предстоит проверить точность этих данных. А к концу лета 2015 года мы сможем впервые испытать модель в действии. Ответы на вопросы анкеты занимают в среднем 6 минут. Просим жителей города поучаствовать в уличном опросе или онлайн-анкетировании на нашем сайте», — говорит директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Фото: http://inforotor.ru

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