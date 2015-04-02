«Ночные Снайперы» — цунами на тюменской сцене

И уже весной у «Снайперов» начинается грандиозный в тур по городам России. Музыкальный коллектив представит новую концертную программу, в которую войдут песни из нового альбома «Мальчик на шаре». Альбом был записан в Таиланде, издан на лейбле Universal Music (Russia) и презентован в Москве летом 2014 года. Музыкальные критики высоко оценили новую работу Дианы Арбениной. В первые же часы после старта продаж альбома через iTunes «Мальчик на шаре» вышел в ТОП музыкальных новинок, заняв высшую строчку в рейтинге новых альбомов.