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«Ночные Снайперы» — цунами на тюменской сцене

2 апреля 2015, 13:25
«Ночные Снайперы» объявляют о начале грандиозного весеннего тура по городам России! В Тюмени коллектив выступит 12 апреля в ДК «Железнодорожник».
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Тюмень

«Ночные Снайперы» — одна из ведущих российских рок-групп, созданная в 1993 году и получившая широкую известность в 2001 году. За 21 год существования записала более 10 номерных альбомов. Бессменный лидер коллектива Диана Арбенина за 20 лет жизни на сцене сделала значимый вклад в развитие российской музыкальной культуры. В группе также играют: соло-гитарист Денис Жданов, бас-гитарист Сергей Макаров, ударник Дмитрий Горелов.

Лидер группы Диана Арбенина выступает как в составе «Ночных Снайперов», так и с сольной акустической программой. Также Диана Арбенина известна как писатель, автор художественной и публицистической прозы. Помимо песен, которых к настоящему времени написано около 230, Диана Арбенина пишет стихи и прозу, которые издаются в авторских сборниках («Патронташ», «Катастрофически», «Дезертир сна», «Аутодафе», «Спринтер» и «Сталкер»).

За достижения в области литературы в 2004 году Диана Арбенина награждается независимой премией «Триумф». В багаже «Снайперов» десятки хитов, тысячи поклонников по всему миру и ни одного одинакового концерта. Каждое выступление легендарной группы — это зажигательный рок-н-ролл и незабываемый праздник! В 2015 года музыкальный коллектив успел совершить гастроли в экзотических странах — Вьетнам, Индия и Австралия, а также был отмечен сразу несколькими наградами.

И уже весной у «Снайперов» начинается грандиозный в тур по городам России. Музыкальный коллектив представит новую концертную программу, в которую войдут песни из нового альбома «Мальчик на шаре». Альбом был записан в Таиланде, издан на лейбле Universal Music (Russia) и презентован в Москве летом 2014 года. Музыкальные критики высоко оценили новую работу Дианы Арбениной. В первые же часы после старта продаж альбома через iTunes «Мальчик на шаре» вышел в ТОП музыкальных новинок, заняв высшую строчку в рейтинге новых альбомов.

Теперь с «Мальчиком на шаре» смогут «вживую» познакомиться и тюменцы. Каждый концерт весеннего тура станет настоящим праздником рок-н-ролла! «Снайперы» обещают самое настоящее цунами на сцене и максимально мощное и плотное звучание! Уникальный, неповторяющийся плейлист для каждого выступления! Лучшие снайперские хиты разных лет в новых аранжировках, ну и конечно же, сюрпризы в качестве премьер еще неизданных песен!

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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