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На тюменскую птицефабрику привезли цыплят из Великобритании

2 апреля 2015, 09:32
На птицефабрику «Боровская» привезли цыплят из Великобритании.
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Тюмень

Как сообщает Росельхознадзор по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, на пункте пропуска аэропорта «Рощино» сотрудники управления досмотрели груз — 42 700 суточных цыплят породы «Хай-Лайн Браун». Известно, что эта порода позиционируется как яичная — при относительно небольших габаритах куры отличаются высокой продуктивностью — до 350 яиц в год. По мнению специалистов аграрного профиля, данная порода адаптивна к непростым условиям средней полосы России.

Цыплята благополучно перенесли перелет и поступили на птицефабрику «Боровская» Тюменского района. На это предприятие цыплята из-за границы поступают не в первый раз. Такой подход позволит повысить производственные показатели, увеличить объемы производимой продукции.

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