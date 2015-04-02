На тюменскую птицефабрику привезли цыплят из Великобритании

Как сообщает Росельхознадзор по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, на пункте пропуска аэропорта «Рощино» сотрудники управления досмотрели груз — 42 700 суточных цыплят породы «Хай-Лайн Браун». Известно, что эта порода позиционируется как яичная — при относительно небольших габаритах куры отличаются высокой продуктивностью — до 350 яиц в год. По мнению специалистов аграрного профиля, данная порода адаптивна к непростым условиям средней полосы России.