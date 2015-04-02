Мужчину будут судить за жестокое убийство односельчанки

5 декабря 2014 года селянин пришел в гости к своему сыну, который отлучился в Тюмень по делам. В доме осталась хозяйничать 53-летняя женщина, которую несколько дней назад приютил сын мужчины, поскольку та чувствовала себя одиноко. Гость предложил односельчанке выпить, та согласилась.
«В ходе застолья произошел конфликт: мужчине не нравилось то, что сын взял на содержание постороннюю женщину. Он начал избивать собутыльницу, и женщина потеряла сознание. Воспользовавшись этим, мужчина снял с нее всю одежду, за ноги вытащил из дома на улицу и сбросил в колодец. В этот момент потерпевшая пришла в себя и зацепилась за внутренний выступ сооружения, пытаясь оказать сопротивление. Тогда обвиняемый взял лопату и стал бить женщину, та упала в колодец и утонула», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ходе расследования установлено, что весной 2009 года тот же мужчина совершил кражу — взломал замок в квартире односельчанки и похитил телевизор.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.