Мужчину будут судить за жестокое убийство односельчанки

«В ходе застолья произошел конфликт: мужчине не нравилось то, что сын взял на содержание постороннюю женщину. Он начал избивать собутыльницу, и женщина потеряла сознание. Воспользовавшись этим, мужчина снял с нее всю одежду, за ноги вытащил из дома на улицу и сбросил в колодец. В этот момент потерпевшая пришла в себя и зацепилась за внутренний выступ сооружения, пытаясь оказать сопротивление. Тогда обвиняемый взял лопату и стал бить женщину, та упала в колодец и утонула», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.