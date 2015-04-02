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Избил и ограбил за отказ дать закурить

2 апреля 2015, 10:15
Пьяный тюменец избил и ограбил молодого человека после того, как тот не дал ему закурить. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

Пьяный тюменец избил и ограбил молодого человека после того, как тот не дал ему закурить. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

На днях в отдел полиции № 3 поступило сообщение от тюменца, у которого отобрали сумку с деньгами и документами. Мужчина назвал приметы злоумышленника и направление, в котором он убежал. Экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого неподалеку от места совершения преступления.

«Установлено, что нетрезвый 22-летний тюменец, прогуливаясь вместе со своим приятелем, увидел во дворе дома по улице Республики молодого человека. Сначала подозреваемый попросил закурить, а затем, получив отказ, нанес несколько ударов потерпевшему, также находившемуся в нетрезвом состоянии, забрал у него сумку и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

В настоящее время задержанный находится под стражей, похищенное имущество у него изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

#Новости#Грабеж#Тюмень#Таня#Происшествия
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