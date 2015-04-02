Избил и ограбил за отказ дать закурить

«Установлено, что нетрезвый 22-летний тюменец, прогуливаясь вместе со своим приятелем, увидел во дворе дома по улице Республики молодого человека. Сначала подозреваемый попросил закурить, а затем, получив отказ, нанес несколько ударов потерпевшему, также находившемуся в нетрезвом состоянии, забрал у него сумку и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.