Директор УК не желала гасить долг «коммунальщикам»

Уголовные дела возбуждены на основании рапорта судебного пристава — исполнителя по 10 исполнительным производствам, находящемся на исполнении в районном отделе судебных приставов Восточного АО г. Тюмени. Ранее директор компании уже привлекалась к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал директора компании об оплате долга, но оплаты задолженности она не производила.
«После проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании было установлено, что денежные средства на счета поступали, но тратились на нужды, не связанные с исполнением судебного решения. По непонятным причинам, имея реальную возможность исполнить решение суда, директор не желала погасить долг. Эти факты явились основанием для возбуждения уголовных дел в отношении директора. В настоящее время ведется предварительное расследование, после чего дела будут переданы в суд», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.
Есть подозрение, что ООО УК ЭЖКФ «М» и есть та самая УК «Метелица Люкс» (бывшее ТСЖ «Метелица Люкс»), руководителем которой является Ирина Мороз. В крайнем случае, на портале reformagkh.ru есть ООО «УК ЭЖКФ «Метелица люкс», а ООО УК ЭЖКФ «М» нет. В пресс-службе судебных приставов информацию не подтвердили. Но, если это так, что история с ее игнорированием судебных назначений, видимо, продолжается.