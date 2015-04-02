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Директор УК не желала гасить долг «коммунальщикам»

2 апреля 2015, 14:36
Директор ООО УК ЭЖКФ «М» задолжала компаниям топливно-энергетического комплекса около 5 миллионов рублей, но возвращать долги, видимо, не собирается. За неисполнение приговора суда возбуждено уже 10 уголовных дел в ее отношении.

Уголовные дела возбуждены на основании рапорта судебного пристава — исполнителя по 10 исполнительным производствам, находящемся на исполнении в районном отделе судебных приставов Восточного АО г. Тюмени. Ранее директор компании уже привлекалась к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал директора компании об оплате долга, но оплаты задолженности она не производила.

«После проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании было установлено, что денежные средства на счета поступали, но тратились на нужды, не связанные с исполнением судебного решения. По непонятным причинам, имея реальную возможность исполнить решение суда, директор не желала погасить долг. Эти факты явились основанием для возбуждения уголовных дел в отношении директора. В настоящее время ведется предварительное расследование, после чего дела будут переданы в суд», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Есть подозрение, что ООО УК ЭЖКФ «М» и есть та самая УК «Метелица Люкс» (бывшее ТСЖ «Метелица Люкс»), руководителем которой является Ирина Мороз. В крайнем случае, на портале reformagkh.ru есть ООО «УК ЭЖКФ «Метелица люкс», а ООО УК ЭЖКФ «М» нет. В пресс-службе судебных приставов информацию не подтвердили. Но, если это так, что история с ее игнорированием судебных назначений, видимо, продолжается.

#Новости#Судебные приставы#Управляющие компании#ТСЖ «Метелица-Люкс»#Женя#Общество
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