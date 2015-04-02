Директор УК не желала гасить долг «коммунальщикам»

«После проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании было установлено, что денежные средства на счета поступали, но тратились на нужды, не связанные с исполнением судебного решения. По непонятным причинам, имея реальную возможность исполнить решение суда, директор не желала погасить долг. Эти факты явились основанием для возбуждения уголовных дел в отношении директора. В настоящее время ведется предварительное расследование, после чего дела будут переданы в суд», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.