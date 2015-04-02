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Дарья Виролайнен выиграла масс-старт на чемпионате России

2 апреля 2015, 15:05
В тюменском центре «Жемчужина Сибири» завершилась женская часть чемпионата России по биатлону. Последней дисциплиной стал масс-старт. Тридцать участниц бежали 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Дарья Виролайнен уверенно выиграла гонку с результатом 41 минута 57,2 секунды.
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Тюмень

На дистанцию не вышли выигравшая спринт югорчанка Екатерина Шумилова и Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга, победившая в пасьюте. В их отсутствие Дарья Виролайнен считалась явным фаворитом. Биатлонистка из сборной Югры на чемпионате страны ранее была третьей в спринте, а также взяла серебро в пасьюте и эстафете.

Свой статус Виролайнен подтвердила, оказавшись на голову сильнее соперниц. Даже с четырьмя промахами она уверенно выиграла гонку с результатом 41 минута 57,2 секунды.

Серебряным призёром стала Екатерина Зубова из Архангельской области. С единственной осечкой она даже была лидером после четвёртого рубежа, но на последнем круге не навязала борьбу Виролайнен. На финише от чемпионки Зубова отстала на 24,9 секунды.

Бронзовую медаль чемпионата России выиграла тюменка Ирина Трусова, ранее в личных гонках на этих соревнованиях занимавшая четвёртое и пятое места. С двумя промахами она 14,2 секунды опередила в споре за третью позицию Светлану Слепцову из Ханты-Мансийска.

В десятку лучших вошла также тюменка Елена Анкудинова. С двумя промахами она стала седьмой. Привычно высокую скорость при неудачной стрельбе (6 незакрытых мишеней) показала Кристина Ильченко, финишировавшая 11-й.

Фото: http://rsport.ru

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