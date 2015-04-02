Дарья Виролайнен выиграла масс-старт на чемпионате России

На дистанцию не вышли выигравшая спринт югорчанка Екатерина Шумилова и Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга, победившая в пасьюте. В их отсутствие Дарья Виролайнен считалась явным фаворитом. Биатлонистка из сборной Югры на чемпионате страны ранее была третьей в спринте, а также взяла серебро в пасьюте и эстафете.