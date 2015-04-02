Анна Горбачева: Хотим привлечь к японской культуре как можно больше людей

Японская культура и аниме-фестивали с каждым годом становятся все популярнее в России. Вот и в Тюмени 5 апреля в ДК «Строитель» пройдет фестиваль современной культуры Hanami (Ханами).
Корреспондент NashGorod.ru узнал больше о «Ханами» и о том, какое место занимает аниме-культура в тюменских реалиях, у организатора этого мероприятия Анны Горбачевой.
Анна, расскажите, как возникла идея проводить подобные фестивали в нашем городе и с чего все начиналось?
— В Тюмени аниме-культура только начала развиваться. Можно сказать, что мы первопроходцы. Наша главная цель — привлекать как можно больше людей к японской культуре, потому что все же это достаточно интересно. А началось все с маленьких вечеринок, которые проводили мы с мужем. Собиралось человек 30–50. Были конкурсы и, наверное, человек 5 делали костюмы. Из всего этого мы выросли уже в нечто большее. Фестиваль окреп, наши участники стали сильнее, а если сильны участники, то и фестиваль становится масштабнее.
Каким по счету будет фестиваль, организованный вами? И почему он носит такое название?
— По счету это уже пятый фестиваль. В этом году мы проводим его в ДК «Строитель». Так как фестиваль проходит весной, мы назвали его «Ханами», что означает цветение сакуры. В этот день японцы выходят в парки, чтобы полюбоваться этим явлением. Так и мы любуемся нашими участниками. У нас также проходит осенний фестиваль, он носит название «Акимацури».
Среди участников только тюменцы или приезжают люди и из других городов?
— Вообще, с каждым годом участников и гостей становится все больше. Тюмень — сильный город, у нас хорошие танцоры, талантливые инсценировщики и интересные косплееры. Я побывала не на одном фестивале и могу с гордостью заявить, что наши ребята очень изобретательны. Конечно, приезжают и из других городов. Например, в этом году мы рады принять людей из Челябинска, Перми, Кургана Екатеринбурга. Люди понемногу стали узнавать о нашем мероприятии и теперь с радостью к нам приезжают. Надеюсь, в будущем количество иногородних участников будет только расти.
Фестиваль длится 5 часов, чем помимо просмотра выступлений могут заняться гости?
— Любой гость сможет найти занятие по душе. Помимо основной программы можно будет развлечь себя в холле. Там будет экспозиция по «Игре престолов», в том числе всем известный трон, где любой желающий сможет посидеть и сфотографироваться. Также будет ярмарка всевозможной атрибутики. Можно будет приобрести комиксы, фигурки, плакаты и многое другое. Но и это еще не все! Для гостей и участников «Мосигра» предоставит свою игротеку. Так что приходите к нам, мы уверены, что вам очень понравится!
Фестиваль обещает быть красочным и интересным, поэтому мы рекомендуем его посетить. А познакомиться с подробной программой фестиваля можно в группе: http://vk.com/event81948843.