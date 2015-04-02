Анна Горбачева: Хотим привлечь к японской культуре как можно больше людей

— В Тюмени аниме-культура только начала развиваться. Можно сказать, что мы первопроходцы. Наша главная цель — привлекать как можно больше людей к японской культуре, потому что все же это достаточно интересно. А началось все с маленьких вечеринок, которые проводили мы с мужем. Собиралось человек 30–50. Были конкурсы и, наверное, человек 5 делали костюмы. Из всего этого мы выросли уже в нечто большее. Фестиваль окреп, наши участники стали сильнее, а если сильны участники, то и фестиваль становится масштабнее.