Водитель, сбивший насмерть человека на трассе, найден

Сотрудники Госавтоинспекции межрайонного отдела МВД «Тобольский» просмотрели записи с придорожных видеокамер и «вычислили» грузовик MAN с кабиной белого цвета: в Тобольске машина была еще целой, а Ярково проезжала уже с повреждениями. Автомобиль оказался зарегистрирован в Свердловской области. Тоболяки связались с коллегами в соседнем регионе, но найти по адресу регистрации водителя не удалось.