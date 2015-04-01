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Водитель, сбивший насмерть человека на трассе, найден

1 апреля 2015, 14:17
ГИБДД Тюменской области благодаря взаимодействию с коллегами из Свердловской области удалось задержать водителя, 20 марта сбившего на федеральной трассе человека насмерть.

УГИБДД Тюменской области благодаря взаимодействию с коллегами из Свердловской области удалось задержать водителя, 20 марта сбившего на федеральной трассе человека насмерть.

38-летний пешеход погиб на 213-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск ночью. Водитель скрылся с места наезда. Тело погибшего человека было обнаружено на обочине после анонимного сообщения в полицию. Погибшим оказался 38-летний житель Ростовской области. На месте наезда на человека остались осколки шпатлевки и краски белого цвета.

Сотрудники Госавтоинспекции межрайонного отдела МВД «Тобольский» просмотрели записи с придорожных видеокамер и «вычислили» грузовик MAN с кабиной белого цвета: в Тобольске машина была еще целой, а Ярково проезжала уже с повреждениями. Автомобиль оказался зарегистрирован в Свердловской области. Тоболяки связались с коллегами в соседнем регионе, но найти по адресу регистрации водителя не удалось.

Работа по розыску на этом не прекратилась. Спустя несколько дней инспекторы из Свердловской области сообщили ценную информацию: разыскиваемую «фуру» зафиксировали видеокамеры, и грузовик вновь идет в Тюмень. Это сообщение позволило оперативно задержать машину, водитель которой дал признательные показания, сообщает УГИБДД по Тюменской области.

Всего в Тюменской области с начала года произошло 43 дорожных аварии, в которых пострадали люди, а один из участников скрылся с места происшествия. В 75% случаев скрывшиеся водители установлены сотрудниками ГИБДД.

Работа, которую проводит Госавтоинспекция, в том числе с использованием систем фото- и видеофиксации движения транспорта, позволила снизить количество таких происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 50%.

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