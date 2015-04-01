Тюменцы диагностируют у себя болезни в обход терапевтов

«Сейчас пациентам дали свободный доступ к узким специалистам в обход терапевта. А ведь не секрет, что зачастую люди, начитавшись самостоятельно про разные болезни в интернете, сами ставят себе диагнозы и определяют, что им, к примеру, нужен невролог. А ведь проблемы с той же спиной не обязательно связаны с неврологическими отклонениями. В связи с этим, вместо того, чтобы обратиться к терапевту, люди сразу записываются к узким специалистам, в результате у этих, и без того редких врачей, образуются огромные очереди. И если, например, доктор ушел на больничный, у людей сразу начинается паника. Между тем, узкий специалист консультирует не пациента, он консультирует терапевта. Поэтому я настоятельно рекомендую обращаться сначала к нему», — объяснил Юрий Гиберт.