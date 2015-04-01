Тюменцы диагностируют у себя болезни в обход терапевтов

Жительница Тюмени Ирина рассказала: «Я пыталась записаться на прием к неврологу, в регистратуре мне ответили, что ближайшая запись через 10 дней. Все это время я мучилась, но все же дождалась дня записи и пришла в поликлинику. Регистратор сообщила мне, что невролог ушла на больничный. На мой вопрос, можно ли записаться к другому, мне ответили, что второй специалист в отпуске и лишь пожали плечами. Обратилась в другую клинику, а в ней вообще нет такого специалиста. Пришлось идти в платное учреждение».
Как пояснил данную ситуацию директор департамента здравоохранения г. Тюмени Юрий Гиберт, в каждой поликлинике имеется гарантированный перечень специалистов, которые в обязательном порядке должны быть. Это терапевты, педиатры и специалисты общеврачебной практики.
Если специалиста, который необходим пациенту, в лечебном учреждении нет, руководство поликлиники обязано заключить договор с другим медицинским учреждением и организовать консультацию с нужным специалистом там. Для этого в поликлинике обратившемуся обязаны выдать специальный талон.
«Сейчас пациентам дали свободный доступ к узким специалистам в обход терапевта. А ведь не секрет, что зачастую люди, начитавшись самостоятельно про разные болезни в интернете, сами ставят себе диагнозы и определяют, что им, к примеру, нужен невролог. А ведь проблемы с той же спиной не обязательно связаны с неврологическими отклонениями. В связи с этим, вместо того, чтобы обратиться к терапевту, люди сразу записываются к узким специалистам, в результате у этих, и без того редких врачей, образуются огромные очереди. И если, например, доктор ушел на больничный, у людей сразу начинается паника. Между тем, узкий специалист консультирует не пациента, он консультирует терапевта. Поэтому я настоятельно рекомендую обращаться сначала к нему», — объяснил Юрий Гиберт.
Он также добавил, что при любой боли пациент всегда может обратиться к участковому терапевту, который или выдаст талон к необходимому специалисту, или, что нередко бывает, разберется с проблемой самостоятельно.
Фото: http://rangs-balashov.ru