На компьютере тюменца нашли 200 роликов с детским порно

«При обыске в его домашнем компьютере обнаружено более 200 эротических видеороликов с изображениями несовершеннолетних. Часть из них он успел распространить в сети Интернет. В ходе экспертизы установлено, что обнаруженное на компьютере фигуранта видео является детской порнографией», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.