На компьютере тюменца нашли 200 роликов с детским порно

В Тюмени осужден распространитель детской порнографии. Мужчину приговорили к 3,5 годам условного лишения свободы.
26-летний житель Тюмени был задержан по подозрению в распространении материалов детского порнографического содержания сотрудниками отдела «К» УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в июне прошлого года.
«При обыске в его домашнем компьютере обнаружено более 200 эротических видеороликов с изображениями несовершеннолетних. Часть из них он успел распространить в сети Интернет. В ходе экспертизы установлено, что обнаруженное на компьютере фигуранта видео является детской порнографией», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В ходе следствия фигурант свою вину признал в полном объеме. По решению суда мужчина осужден на 3,5 года лишения свободы условно.