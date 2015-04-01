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На компьютере тюменца нашли 200 роликов с детским порно

1 апреля 2015, 12:46
В Тюмени осужден распространитель детской порнографии. Мужчину приговорили к 3,5 годам условного лишения свободы.
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Дети

В Тюмени осужден распространитель детской порнографии. Мужчину приговорили к 3,5 годам условного лишения свободы.

26-летний житель Тюмени был задержан по подозрению в распространении материалов детского порнографического содержания сотрудниками отдела «К» УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в июне прошлого года.

«При обыске в его домашнем компьютере обнаружено более 200 эротических видеороликов с изображениями несовершеннолетних. Часть из них он успел распространить в сети Интернет. В ходе экспертизы установлено, что обнаруженное на компьютере фигуранта видео является детской порнографией», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В ходе следствия фигурант свою вину признал в полном объеме. По решению суда мужчина осужден на 3,5 года лишения свободы условно.

#Новости#Порнография#Дети#Тюмень#Таня#Происшествия
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