Мобильное приложение МФЦ — удобный способ диалога с государством

Многофункциональные центры предоставления государственных услуг в недавнем времени сменили название на центр «Мои документы», что стало только началом перемен.
В мобильном приложении центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» усовершенствована процедура регистрации. Теперь вместо звонка автоинформатора заявитель получает код в смс-сообщении.
Как пояснил директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин, СМС-информирование удобно как для заявителя, так и для Многофункционального центра. «СМС-уведомление обходится дешевле звонка, а также доставка сообщения не зависит от занятости абонента», — сказал он.
С помощью мобильного приложения можно не только проверить статус оказания необходимой услуги, но и найти контактную информацию всех филиалов и данные обо всех предоставляемых ими услугах. Приложение «Мобильный МФЦ» доступно для телефонов на платформах iOS и Android, ссылка на официальном сайте http://mfcto.ru/web/guest/mobile.
Также, СМС — сообщение будет приходить заявителю при записи в очередь через портал или при готовности услуги. В первом случае уведомление будет содержать информацию с наименованием центра, в который произведена запись, и пин-код для печати талона. Состояние электронной очереди можно отследить на ресурсе qs.mfcto.ru, ссылка на который размещена на главной странице официального сайта mfcto.ru.
Стоит отметить, что за документами лучше обращаться на следующий день после информирования, так как их доставка в нужный филиал из центрального офиса занимает время.
Напомним, что филиалы центра предоставления госуслуг в городе Тюмени работают с понедельника по субботу с 8–00 до 20–00 часов, в районных центрах со вторника по субботу, также с 8–00 до 20–00 часов. Для визита в МФЦ можно воспользоваться предварительной записью на официальном сайте учреждения www.mfcto.ru. Информацию об адресах, времени работы, перечне услуг, необходимых документах, а также о результате услуги можно узнать по телефонам 8-800-200-05-91 (телефон бесплатный), 8-(3452)50-05-91.