Мобильное приложение МФЦ — удобный способ диалога с государством

Напомним, что филиалы центра предоставления госуслуг в городе Тюмени работают с понедельника по субботу с 8–00 до 20–00 часов, в районных центрах со вторника по субботу, также с 8–00 до 20–00 часов. Для визита в МФЦ можно воспользоваться предварительной записью на официальном сайте учреждения www.mfcto.ru. Информацию об адресах, времени работы, перечне услуг, необходимых документах, а также о результате услуги можно узнать по телефонам 8-800-200-05-91 (телефон бесплатный), 8-(3452)50-05-91.