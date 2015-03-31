Жителей Богандинского снабжают незаконно добытой водой

Установлено, что ООО «Тепло Сибири и Техническое Обслуживание Механизмов» из 11 скважин добывает подземную пресную воду для обеспечения водой жителей поселка Богандинский. При этом организация лицензии на добычу воды не имеет. А лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.