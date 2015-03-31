Жителей Богандинского снабжают незаконно добытой водой

Общество с ограниченной ответственностью незаконно добывает воду и снабжает ею жителей поселка Богандинский Тюменского района. Нарушение в сфере ЖКХ выявила районная прокуратура.
Установлено, что ООО «Тепло Сибири и Техническое Обслуживание Механизмов» из 11 скважин добывает подземную пресную воду для обеспечения водой жителей поселка Богандинский. При этом организация лицензии на добычу воды не имеет. А лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.
Прокуратура района возбудила против директора предприятия административное дело по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). Накануне по результатам рассмотрения дела Управление Росприроднадзора подвергло его штрафу в размере 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура.