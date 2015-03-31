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Тюменцы могут принять участие во Всероссийском проекте «Подвиг матери»

31 марта 2015, 08:46
Всероссийское общественное движение «Матери России» приступило к реализации проекта «Подвиг матери», приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне!

В ходе этого проекта будет создана историческая книга памяти о подвиге матерей в годы Великой Отечественной Войны. Организаторы приглашают всех желающих написать небольшие очерки, рассказы или воспоминания о своих прабабушках, бабушках, мамах, которые своим личным примером на полях сражений, работая в тылу, внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы российского народа над фашизмом. Многие помнят рассказы своих близких о том, как воевали, как жили в эти тяжёлые годы испытаний их самые близкие люди. Эти рассказы и воспоминания лягут в основу издания живой книги памяти «Подвиг матери», где будут представлены собранные фото, видео и другие материалы о матерях.

Присылайте рассказы и воспоминания на адрес электронной почты [email protected] с пометкой Проект «Подвиг матери».

#Новости#Подвиг#Матери России#Женя#Общество
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