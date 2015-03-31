Тюменцы могут принять участие во Всероссийском проекте «Подвиг матери»

В ходе этого проекта будет создана историческая книга памяти о подвиге матерей в годы Великой Отечественной Войны. Организаторы приглашают всех желающих написать небольшие очерки, рассказы или воспоминания о своих прабабушках, бабушках, мамах, которые своим личным примером на полях сражений, работая в тылу, внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы российского народа над фашизмом. Многие помнят рассказы своих близких о том, как воевали, как жили в эти тяжёлые годы испытаний их самые близкие люди. Эти рассказы и воспоминания лягут в основу издания живой книги памяти «Подвиг матери», где будут представлены собранные фото, видео и другие материалы о матерях.