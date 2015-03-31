Театру танцевальных форм «Контраст» — пять лет

Театр танцевальных форм «Контраст» отмечает свое 5-летие и в этого события приглашает гостей и жителей города на «Юбилейный концерт».
В программе концерта — выступление лауреатов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов театрального и хореографического мастерства. Участники театра танцевальных форм «Контраст» порадуют зрителей новыми хореографическими композициями, созданными в 2014–2015 годах.
Художественный руководитель, хореограф, режиссер-постановщик театра танцевальных форм «Контраст» — Александр Шипицин.
Александр инициировал создание хореографической студии ещё в студенческие годы. Сейчас — это массовый коллектив, имеющий несколько составов, объединяющий студентов ссузов и вузов города, учащихся общеобразовательных школ, молодежь, интересующуюся хореографией. Театр заслужил признание тюменской публики, выпустив крупные хореографические проекты: программа «Граненые люди», спектакль «Эквилибриум», новеллы «Сегодня не будет завтра», проект «Пиявки», уличный спектакль «Медузы», хореографическая исповедь «#Двери#Лестницы#Страницы».
Руководителя и студийцев отличают смелость и уверенность, они определяют для себя высокую планку, соревнуясь, порой, на одной сцене с профессиональными хореографическими коллективами. «Театра танцевальных форм „Контраст“» — постоянные участники всех крупных мероприятий города и области, в 2014 году участники театра представляли область на церемониях открытия и закрытия XXII Олимпийских зимних игр, Паралимпийских зимних игр в Сочи, XIII Молодёжных Дельфийских играх России и I Открытых молодёжных Европейских Дельфийских играх, которые прошли на территории Волгоградской области.
Концерт состоится 4 апреля в 17:00 во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46).
Заказ билетов: 96-78-80.