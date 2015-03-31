Театру танцевальных форм «Контраст» — пять лет

Руководителя и студийцев отличают смелость и уверенность, они определяют для себя высокую планку, соревнуясь, порой, на одной сцене с профессиональными хореографическими коллективами. «Театра танцевальных форм „Контраст“» — постоянные участники всех крупных мероприятий города и области, в 2014 году участники театра представляли область на церемониях открытия и закрытия XXII Олимпийских зимних игр, Паралимпийских зимних игр в Сочи, XIII Молодёжных Дельфийских играх России и I Открытых молодёжных Европейских Дельфийских играх, которые прошли на территории Волгоградской области.