Полиция задержала охотников за женскими сумками

Примерно в то же время в отдел полиции № 1 поступило и сообщение от тюменки, которая рассказала, что неизвестный, выскочив из проезжающего мимо автомобиля, выхватил у нее из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая смогла описать машину, и экипаж ГИБДД, сработав оперативно по ориентировке, задержал подозреваемого. 20-летний безработный тюменец сознался в совершении преступления, и показал, куда выбросил сумку. Похищенные из нее деньги он успел потратить.