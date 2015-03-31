Полиция задержала охотников за женскими сумками

В понедельник, 30 марта, в Тюмени произошло несколько грабежей. В одном случае мужчина рискнул забежать в парикмахерскую и забрать имущество одной из клиенток, в других — злоумышленники, передвигающиеся по городу на авто, вырывали сумки у женщин.
Накануне днем в парикмахерскую, расположенную на территории обслуживания отдела полиции № 1, забежал неизвестный, схватил сумку одной из клиенток и скрылся. Женщина сразу же обратилась в полицию, и экипаж вневедомственной охраны задержал 22-летнего безработного тюменца неподалеку от места совершения преступления. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице.
Примерно в то же время в отдел полиции № 1 поступило и сообщение от тюменки, которая рассказала, что неизвестный, выскочив из проезжающего мимо автомобиля, выхватил у нее из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая смогла описать машину, и экипаж ГИБДД, сработав оперативно по ориентировке, задержал подозреваемого. 20-летний безработный тюменец сознался в совершении преступления, и показал, куда выбросил сумку. Похищенные из нее деньги он успел потратить.
Через некоторое время на телефон 02 поступило еще три сообщения об аналогичных грабежах.
«Подозреваемые передвигались на том же транспортном средстве. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска оперативным путем установлена личность второго подозреваемого в грабеже, принимаются меры к его задержанию. Местонахождение выброшенной сумки второй потерпевшей установлено, денег в ней не обнаружено. Еще по двум фактам проводятся необходимые мероприятия, устанавливается причастность к ним уже задержанных тюменцев или других, передвигавшихся на той же машине», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).