nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Нерадивую мать, чей сын насмерть замерз дома, ждет суд

31 марта 2015, 17:46
Перед судом предстанет жительница Ишима, двухлетний ребенок которой умер от переохлаждения. 27-летняя женщина обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему).
Сюжет
Дети

Как сообщалось ранее, 8 января текущего года в частном доме, расположенном на улице Белинского в Ишиме, было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Эксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения.

По данным предварительного следствия, мать ребенка на протяжении нескольких дней распивала спиртные напитки. При этом частный дом, где они проживали, не отапливался, и мальчик замерз.

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Причинение смерти по неосторожности#Тюменская область#Дети#Следственный комитет#Ишим#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25