Нерадивую мать, чей сын насмерть замерз дома, ждет суд

Как сообщалось ранее, 8 января текущего года в частном доме, расположенном на улице Белинского в Ишиме, было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Эксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения.
По данным предварительного следствия, мать ребенка на протяжении нескольких дней распивала спиртные напитки. При этом частный дом, где они проживали, не отапливался, и мальчик замерз.
В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.