Электронные услуги Тюменской области — одни из лучших в УрФО

К 2015 году многие регионы уже преуспели в этом вопросе, что позволило провести первый конкурс на лучшую электронную государственную и муниципальную услугу Уральского федерального округа. Все 6 регионов приняли в нем участие. Всего подали свои заявки 25 претендентов, представляющих самые разные органы и сферы управления. Тюменская область взяла призовые места сразу в трех номинациях. В частности, региональному департаменту информатизации победу в номинации «Государственные электронные услуги, предоставляемые территориальными органами федеральных органов власти и региональными органами исполнительной власти» принесло нашумевшее мобильное приложение «Медицина72». На сегодняшний день им успешно пользуются тысячи тюменцев, сообщает Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области «Информационно-образовательный центр».