Электронные услуги Тюменской области — одни из лучших в УрФО

Указ Президента Российской Федерации № 601 гласит, что к 2018 году 70% государственных услуг должны оказываться населению в электронном виде. Такие меры не только позволяют исключить злоупотребление служебным положением, повысить открытость деятельности органов власти, но и делают получение услуг для граждан более комфортным. По словам заместителя полпреда Президента России Бориса Кириллова, это также позволяет существенно экономить и государственные расходы.
К 2015 году многие регионы уже преуспели в этом вопросе, что позволило провести первый конкурс на лучшую электронную государственную и муниципальную услугу Уральского федерального округа. Все 6 регионов приняли в нем участие. Всего подали свои заявки 25 претендентов, представляющих самые разные органы и сферы управления. Тюменская область взяла призовые места сразу в трех номинациях. В частности, региональному департаменту информатизации победу в номинации «Государственные электронные услуги, предоставляемые территориальными органами федеральных органов власти и региональными органами исполнительной власти» принесло нашумевшее мобильное приложение «Медицина72». На сегодняшний день им успешно пользуются тысячи тюменцев, сообщает Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области «Информационно-образовательный центр».
Номинация «Муниципальные электронные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления в крупных городах»:
I место: Административный департамент Администрации города Тюмени
II место: Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга
III место: «Управление информационных технологий и связи города Сургута».
Номинация «Муниципальные электронные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления в малых городах и муниципальных районах»:
I место: Администрация городского округа «Город Лесной» (Свердловская область)
II место: Управление образования администрации города Урай (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
III место: Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима (Тюменская область)