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Электронные услуги Тюменской области — одни из лучших в УрФО

31 марта 2015, 09:04
Тюменская область заняла сразу три победных места в конкурсе на лучшую электронную государственную и муниципальную услугу Уральского федерального округа «Общественное признание». Итоги конкурса подвели 27 марта.

Указ Президента Российской Федерации № 601 гласит, что к 2018 году 70% государственных услуг должны оказываться населению в электронном виде. Такие меры не только позволяют исключить злоупотребление служебным положением, повысить открытость деятельности органов власти, но и делают получение услуг для граждан более комфортным. По словам заместителя полпреда Президента России Бориса Кириллова, это также позволяет существенно экономить и государственные расходы.

К 2015 году многие регионы уже преуспели в этом вопросе, что позволило провести первый конкурс на лучшую электронную государственную и муниципальную услугу Уральского федерального округа. Все 6 регионов приняли в нем участие. Всего подали свои заявки 25 претендентов, представляющих самые разные органы и сферы управления. Тюменская область взяла призовые места сразу в трех номинациях. В частности, региональному департаменту информатизации победу в номинации «Государственные электронные услуги, предоставляемые территориальными органами федеральных органов власти и региональными органами исполнительной власти» принесло нашумевшее мобильное приложение «Медицина72». На сегодняшний день им успешно пользуются тысячи тюменцев, сообщает Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области «Информационно-образовательный центр».

Номинация «Муниципальные электронные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления в крупных городах»:

I место: Административный департамент Администрации города Тюмени

II место: Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга

III место: «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

Номинация «Муниципальные электронные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления в малых городах и муниципальных районах»:

I место: Администрация городского округа «Город Лесной» (Свердловская область)

II место: Управление образования администрации города Урай (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

III место: Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима (Тюменская область)

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